Entre los testigos también fueron llamados empleados de las Tiendas Institucionales, quienes indicaron en el juicio que el dinero era trasladado por personal de la empresa Servicio Salvadoreño de Protección (Sersaprosa S.A. de C.V.) y depositado en cuentas bancarias a nombre de la Dirección General de Centros Penales y no a cuentas de particulares. Esa información, según constató GatoEncerrado, coincide con las peritajes que se hicieron en la investigación fiscal.

“El caso inició con la acusación de la Fiscalía que me involucraba en la apropiación de $14 millones, pero como no pudieron sostener esa hipótesis, la cambiaron a otra en la que aseguraban que los gastos no fueron en beneficio de la población penitenciaria”, asegura el exministro.