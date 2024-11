Segunda marcha blanca contra recortes y despidos en Salud y Educación

“El objetivo de esta marcha es demandar un presupuesto justo en Salud y Educación, que realmente cubra las necesidades de los salvadoreños. No es posible que el Gobierno de Bukele le quite recursos a estos sectores para fortalecer a la fuerza armada y alimentar su programa de propaganda”, señaló Silvia Navarrete, secretaria General del Sindicato de trabajadores de la Salud (SITRASALUD), quien criticó que el Gobierno de Bukele proyecta una imagen internacional que no corresponde con la realidad: “Quieren hacer creer que vivimos en el país de las maravillas, pero hoy salimos a las calles para demostrar que aquí no hay cuentos. Vivimos una realidad donde día a día se violentan los derechos del pueblo salvadoreño”. Foto/Bladimir Nolasco