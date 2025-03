Venezuela: El tatuaje que habría llevado a un venezolano a la cárcel de El Salvador

El mecanismo final para lograr ese traslado fue aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite sacar de Estados Unidos a “terroristas” sin derecho a juicio en tiempos de guerra. La familia de Frizgeralth leyó que El Salvador acordó mantenerlos presos en el CECOT por un año y que ese trato podía extenderse indefinidamente. Su indignación creció cuando supieron que el vuelo se aprobó, aunque un juez federal intervino para detener el procedimiento.

—Dieron la orden de que ese avión no despegara, pero la administración del nuevo presidente violó la orden y los envió —dice Mónica.

Tenía dudas de si él era parte del grupo porque su hermano tenía un juicio programado para el 22 de abril de 2025, que determinaría si lo soltaban o no.

En pocas horas, dieron con una familia en redes sociales que denunciaba que su familiar estaba en el CECOT porque lo reconocieron en una foto. Notaron que el caso era similar al suyo y les dijeron algo que los removió: “A todos los que estaban en Del Valle se los llevaron para allá”. Sabían lo que significaba: ahí estaba incluido Frizgeralth.

En Estados Unidos se ha reportado la detención documentada de miembros del Tren de Aragua en Florida, Nueva York, Texas y Colorado. Durante el gobierno de Joe Biden, hubo al menos 50 apresados y 100 investigaciones federales abiertas. Durante el proceso no se habló de tatuajes, sino de delitos como la extorsión, tráfico de armas, drogas y personas, explotación sexual y secuestros. Periodistas que han investigado a esta organización criminal por años aseguran que los tatuajes no son elementos que identifican a los miembros de la banda. Hay algunos que los tienen, pero no suponen una simbología compartida.

La familia de Frizgeralth aún se pregunta cuál fue el delito que cometió porque hasta logró la cita del CBP One, cumpliendo sus exigencias legales. El 17 de marzo, Karoline Leavitt, secretaria de prensa del Gobierno de Trump, dijo que de los 238 venezolanos trasladados al CECOT, 101 fueron expulsados por leyes de inmigración y 137 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros por delitos cometidos en Estados Unidos. Ellos suponen que, en todo caso, él pertenecería al primer grupo, pues la nueva administración de ese país considera que, incluso quienes ingresaron a través del desaparecido sistema CBP One, cometieron un delito. Y lo suponen, porque no hay prueba alguna que lo vincule con una banda o actos delictivos.

Tres días después, un medio de comunicación publicó una lista con los nombres de los que enviaron a El Salvador. La familia confirmó que era real no solo porque salía el nombre de Frizgeralth, sino el de otros jóvenes cuyos seres queridos denunciaron su traslado. Eso sí, continúa sin haber aclaratoria de cuáles específicamente tienen expediente por delitos.

Mónica ha llorado en silencio por lo que vive su hermano y por sus propias ilusiones rotas.

—Yo quería compartir aquí con él. Hacerle comida. Verlo, pues. A pesar de que había pasado mucho tiempo, yo seguía con la fe intacta de que lo iba a ver aquí y de que todo el sacrificio que él hizo habría valido la pena, pero pasó lo que pasó.

La esperanza de su familia está puesta en que pronto haya una rectificación por parte del gobierno de Estados Unidos.

Sueñan con ver otra foto pronto, pero una distinta. Quieren una fotografía en la que Frizgeralth aparezca junto con sus padres y hermanos en Caracas. Y que, si hay una próxima llamada, sea para celebrar ese reencuentro que sí se dio.

Mónica no sabe cuándo, pero trabajará para que en algún momento puedan verse sin la mirada de un policía desde una esquina. Probablemente en otro país, en otro contexto.

—Yo sé que esa decisión la están peleando y esperamos que sea positiva la respuesta, que ellos puedan salir de allí. La gente tiene que saber que nosotros lo que buscábamos, lo único que deseábamos, era poder estar en familia.