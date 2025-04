La autoridad agregó que otras instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) son las encargadas de llevar a cabo las acciones plasmadas para el cumplimiento de estos objetivos de las NDC. Pero al consultar en estas carteras de Estado, tampoco se obtuvo información sobre el avance de las metas y proyectos. CEL contestó: “Esta Unidad no posee información relacionadas al cumplimiento de metas y compromisos de la medida 2.1.7 de las NDC, por no ser esta comisión la entidad responsable de su manejo, sistematización y consolidación”. CENTA por su parte respondió: “Actualmente no contamos con proyectos específicos para la implementación de las NDC, aunque trabajamos constantemente en la elaboración de proyectos enfocados a la búsqueda de financiamiento verde”. Mientras que el MAG, no respondió a la solicitud.

Para el ingeniero Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, el motivo por el que las instituciones encargadas de la política climática en el país no están dispuestas a brindar información sobre el trabajo de restauración de los ecosistemas es por “el riesgo de que vayan y no encuentren nada (...) o no quieren mostrar el poco éxito que han tenido”.

En los anexos de las propias NDC de 2021, El Salvador detalló los apoyos financieros recibidos “con arreglo al Artículo 9 del Acuerdo de París”. Los proyectos financiados para el sector AFOLU suman un poco más de 194 millones de dólares. Los recursos provendrían de distintas instituciones internacionales como el Fondo Verde para el Clima, PNUD, SICA y el Banco Mundial. GatoEncerrado y CONNECTAS solicitaron a estas entidades los informes de avances de los proyectos en lo que se mencionan en las NDC.

En su respuesta, el Fondo Verde para el Clima adjuntó el reporte anual de 2023 del proyecto “Aumento de las medidas de resiliencia climática en los agroecosistemas del corredor seco de El Salvador (RECLIMA)”. El proyecto establece cinco años de duración desde el 2019 y financiamiento por 127.7 millones de dólares. Tiene el objetivo de mejorar el acceso al agua para pequeños agricultores, mediante la restauración y reforestación de ecosistemas degradados con el fin de estimular y proteger la recarga de acuíferos.

En su informe da cuenta de acciones que se realizaron, como la capacitación de agricultores, la instalación de sistemas domiciliarios de recolección de agua de lluvias y el fortalecimiento, rehabilitación y conservación de 18,183 hectáreas de ecosistemas y 19,023 hectáreas de agricultura familiar. Sin embargo, el informe no permite conocer las ubicaciones de los territorios intervenidos.

GatoEncerrado buscó a dos organizaciones ejecutoras de este proyecto. Magno Álvarez, vocero de Microregión Sur de Cacahuatique, explicó que RECLIMA ha tenido un impacto positivo, porque en el componente de gobernanza, contempla la participación de distintos sectores de la sociedad, como educación, salud, juntas de agua, Asociaciones de Desarrollo Comunal, municipalidades y organizaciones para la ejecución y conservación de la restauración de ecosistemas. Dijo que a la fecha se han restaurado 150 hectáreas de bosque.

Sin embargo, contó que se encontraron con la resistencia de los agricultores, porque es difícil que acepten dejar una parte reforestada porque se reduce el área de cultivo. “Entonces, lo que sí nos están aceptando es sembrar al contorno del área como cerco vivos, y también en el centro del terreno dejar los árboles que ya existen dispersos para que no los palen”.

Por su parte, Paula Lizama, gerente de la Micro Región Manantiales del Norte de San Miguel, otra de las instituciones ejecutoras de este proyecto, considera que a pesar de su implementación, aún existen comunidades vulnerables donde no llegan las organizaciones a promover la agricultura sostenible. “Quizás me atrevería a decir que todavía tenemos un 70% de agricultores que trabajan de manera empírica, que no tienen una asistencia técnica o una orientación que les estimule y que les capacite a hacer este tipo de conciencia y hacer el buen manejo de la agricultura, porque hemos nacido agricultores y pues trabajamos este tema como se nos ha enseñado de manera empírica”.

El proyecto RECLIMA también menciona la campaña “Árboles para El Salvador”. Sobre esta acción específica, hay evidencias de su ejecución en notas de prensa sobre las acciones de reforestación que el ministro de Medio Ambiente, Fernándo López, ha realizado generalmente los días conmemorativos del medio ambiente desde el 2021. Según la información disponible, la mayoría de estos eventos tienen el objetivo de aumentar la cobertura arbórea, revertir la degradación de ecosistemas críticos, promover la seguridad alimentaria y mitigar los efectos de los incendios forestales en las Áreas Naturales Protegidas.

El MARN respondió en una nueva solicitud de información pública, que en el marco de la campaña “Árboles para El Salvador” se reforestaron 48,900 hectáreas entre el 2020 y 2024, lo cual abona al trabajo para alcanzar sus metas en este sector. Sin embargo, según esta institución, tampoco cuentan con “información a nivel de detalles solicitados” que permita conocer cómo avanza la recuperación arbórea o las ubicaciones exactas de estas acciones.

Además, el informe que compartió el Fondo Verde señala como uno de los retos para el alcance de las metas del proyecto RECLIMA la continuidad de la política ambiental: “La rotación de funcionarios en las dos entidades estatales vinculadas directamente al Proyecto RECLIMA (MARN y MAG) implica una desaceleración de los procesos, y además requiere de negociaciones por cambios en las estrategias y prioridades de los funcionarios que asumen sus cargos. Por ejemplo, desde 2019 (año de inicio del Proyecto) a la fecha, han asumido el cargo cinco ministros de Agricultura y Ganadería”. GatoEncerrado y CONNECTAS solicitaron entrevista a ambos ministros para saber sobre la falta de información de los proyectos y para conocer sus versiones, pero la solicitud no fue contestada.