Más de cien años después de la llegada de las mineras a la zona, la contaminación es evidente. La cotidianidad de Mayra —caracterizada por la escasez del agua— muestra que la reactivación de la minería metálica en El Salvador es nuevamente un riesgo que se suponía superado desde 2017, cuando la Asamblea Legislativa la prohibió.

Ecofeministas y ambientalistas dijeron a GatoEncerrado que, tras la decisión del bukelismo de reactivar la minería de forma exprés, las mujeres enfrentarán afectaciones diferenciadas y directas. Es decir, las afectaciones serán peores para las mujeres que para los hombres.

Las ecofeministas explicaron que la mayoría de personas que se encargan del cuidado del hogar y que habitan cerca de las zonas mineras son mujeres. Ellas serán las primeras en enfrentar una crisis más grave de escasez de agua que la actual, probablemente la situación económica también las obligará a consumir cultivos contaminados y su salud y la de sus familias se verá perjudicada.

“La minería afectaría en un primer momento por la falta de agua. Sabemos que para las mujeres campesinas, el agua es lo más importante. Entonces, para las mujeres afectaría directamente por esa parte, pero también afectaría en la salud de la niñez, de las mujeres y hombres, pero toda esta gama de afectaciones viene directamente a perjudicar a la mujer como tal, porque es ella quien en esos momentos se vuelve doctora, se vuelve enfermera, se vuelve cuidadora de las y los enfermos de la familia”, detalló Lila Alvarenga, una lideresa comunitaria de Santa Marta, en Cabañas, una zona en la que mujeres y hombres organizados han denunciado históricamente a las mineras.

Morena Herrera, feminista y defensora de derechos humanos, añadió que la reactivación de la minería no solo agrega más carga a las mujeres cuidadoras que no reciben ningún tipo de remuneración, sino que también habrá afectaciones en su derecho a la tenencia de la tierra en zonas mineras.

“La otra cosa que está pasando en esas zonas mineras, en particular, es que hay familias que recibieron tierras del programa de transferencia de tierras de los Acuerdos de Paz y que están siendo desplazadas a raíz de los terrenos que van a intervenir por la minería. El desplazamiento de las familias afecta de manera particular a las mujeres. Por una parte, por ese papel en los cuidados; pero por otro lado, porque vulnera sus condiciones de seguridad. En esas condiciones se dan más afectaciones de violencia sexual y de violencia generalizada en contra de las mujeres”, señaló Herrera.

Estas situaciones no son suposiciones sin fundamento de las feministas. Hay estudios científicos y sociales que retratan las afectaciones y grave contaminación que dejó la minería en El Salvador antes de 2017. Uno de los estudios que específicamente aborda la situación de las mujeres es el que publicó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), denominado “Mujeres y la lucha antiminera en El Salvador”.

“Las mujeres fueron muy claras en señalar que el daño que sufren por efecto de la minería metálica es desproporcionado. La falta de agua, la escasez de los alimentos, la falta de acceso a la tierra, los impactos en el medio ambiente producto de la contaminación y depredación, todos, fueron enfrentados casi siempre en primera línea por ellas, quienes son las que hacen las labores de cuidado y son las que al final del día resuelven la falta de agua, de alimentos y la atención en salud”, concluyó el estudio de Fespad.

Vidalina Morales, una histórica luchadora antiminería y defensora de derechos humanos, explicó a GatoEncerrado que con la reactivación de la minería metálica en El Salvador también le preocupa la violencia sexual que puede incrementar alrededor de toda la actividad minera. Porque las afectaciones que deja la minería no solo son contaminación y depredación del medio ambiente, sino también sociales.

“Muchos de estos proyectos mineros se sostienen manteniendo a su alrededor prostíbulos, y allí (ocurre) la mercantilización del cuerpo de las niñas. Esto es una afectación muy fuerte y eso lo puedo decir con propiedad, porque lo he visto. No aquí en El Salvador, pero he visto en otros países donde se desarrolla la minería cómo se prostituyen a las mujeres, principalmente a las niñas”, lamentó Morales.

De eso también hay evidencia en Latinoamérica. Un reportaje de BBC News, publicado el 12 de abril de 2016, expuso cómo el delito de trata de mujeres y explotación sexual afectaba a más de 40 mil personas que vivían cerca de la minera La Rinconada, en Perú.

Livia Wagner, autora de un informe denominado "Crimen organizado y minería ilegal en Latinoamérica", aseguró a BBC en ese reportaje que “hay un fuerte vínculo entre la minería y la explotación sexual. Siempre que hay grandes migraciones de hombres a una zona, hay una gran demanda de servicios sexuales que a menudo genera tráfico sexual”.