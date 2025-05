Cómo el estrés influye en el curso del cáncer

En última instancia, se necesitan ensayos clínicos de mayor envergadura para establecer firmemente los beneficios de los betabloqueadores y otras intervenciones para reducir el estrés en los resultados de supervivencia del cáncer, y determinar cuánto pueden durar tales efectos. Según los investigadores, el momento del tratamiento y el tipo de cáncer pueden influir en la eficacia de estas terapias. Pero la falta de financiación ha sido un obstáculo para llevar a cabo los estudios de seguimiento más amplios necesarios para responder a estas preguntas. El trabajo aún no cuenta con el respaldo de las empresas farmacéuticas ni de otras organizaciones que financian grandes estudios oncológicos, afirma Knight.

Y por ahora, sigue siendo un misterio si el estrés puede aumentar el riesgo de que una persona desarrolle cáncer, como postularon en su día los antiguos griegos. Los estudios de población que relacionan el estrés con el riesgo de cáncer suelen complicarse por otros factores, como el tabaquismo, la mala alimentación y el acceso limitado a la atención sanitaria.

“No tenemos una forma definitiva de decir: ‘Si estás estresado, vas a desarrollar cáncer’”, dice Patricia Moreno, psicóloga clínica de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami y coautora de un artículo en el Annual Review of Psychology de 2023 sobre intervenciones de manejo del estrés en el cáncer.

Pero para las personas que ya tienen un diagnóstico de cáncer, muchos investigadores sostienen que las pruebas son lo bastante sólidas como para incluir la gestión del estrés en la práctica clínica. Por lo general, los pacientes con cáncer no reciben terapias psicológicas capaces de reducir el estrés al nivel necesario, afirma Barbara Andersen, psicóloga clínica de la Universidad Estatal de Ohio. Aunque no sean necesarias para todos los pacientes, muchos pueden beneficiarse de las intervenciones mente-cuerpo, afirma. “No digo que deban ser la primera prioridad, pero no deberían ser la última”.

Artículo traducido por Debbie Ponchner