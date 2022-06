Muyshondt: “Yo veo todos los días muertos”

Después de que el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador ordenara nuevamente que Ernesto Muyshondt siga en prisión provisional, el exalcalde de San Salvador denunció los maltratos que ha recibido en el penal así como las violaciones de derechos humanos de las que ha sido testigo al interior del Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona.

En julio de 2021, la Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador ordenó que se dejara sin efecto la orden de detención provisional emitida por el Juzgado Octavo de Paz y que Muyshondt se mantenga bajo arresto domiciliar. Sin embargo, Centros Penales no acató la orden. En ese entonces comunicaron que no habían recibido ninguna documentación oficial y que en caso de recibirla tampoco sería trasladado a su domicilio ya que “no se tiene disponibilidad de brazaletes electrónicos”. “El reo Ernesto Muyshondt seguirá recluido en el sector 9 del penal La Esperanza, conocido como Mariona”, comunicó Centros Penales en julio del año pasado.

En septiembre de 2021, después de que los magistrados de la Cámara fueran sustituidos se revirtió la decisión de otorgarle arresto domiciliar.

Previo a la audiencia de este día, el exalcalde parecía mantener la esperanza de poder salir del centro penitenciario. Sin embargo, tras la audiencia Muyshondt dijo que su defensa no pudo representarlo bien, ni exponer sobre la gravedad de su situación de salud. Dijo que padece de hipoglucemia, hipotensión y otros malestares.

“Responsabilizo a esta resolución, así como sus promotores la Fiscalía General de la República y Ministerio de Hacienda de lo que me ocurra. He estado tres veces al borde de la muerte. Me han sacado de emergencia del centro penitenciario y por suerte y milagro de Dios me han podido salvar la vida en un hospital privado”, dijo Muyshondt.

Ante los medios que se encontraban en el lugar, el exalcalde denunció que está siendo maltratado y provocado en el penal.

“Han llegado al extremo de meterse a mi celda mientras yo duermo, para sacar equipo de ejercicio de mi propia celda y fotografiarme mientras dormía. He sido sujeto a otro tipo de maltrato, me han amarrado, me han golpeado, me han fotografiado semidesnudo mientras he estado amarrado a una cama. No había querido decir nada de esto, me había querido mantener callado, pero ahora están llegando al momento de que están provocando mi muerte, llevo más de un año de estar injustamente en prisión”, expresó.

Además, expuso que él todos los días ve muertos en el penal, señaló que hay unos que no logran llegar a la clínica antes de fallecer.

Pese a que uno de los custodios intentó evitar que Muyshondt siguiera hablando, él señaló que “si me van a dejar preso de por vida hasta que me muera tengo derecho a hablar y hoy voy a hablar”.

Muyshondt expuso que, aunque no ha visto a todos los fallecidos, hay al menos dos o tres muertos diarios en el penal.

“Mi celda queda en la enfermería, frente a la clínica, he visto mucha gente golpeada, maltratada, desnutrida, en un hacinamiento que nunca había visto”, denunció.