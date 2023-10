Ingrid Escobar ha dedicado su vida a participar en diversas organizaciones para procurar un bien común. Desde muy pequeña se involucró en su iglesia y ya más grande, cuando comenzó a trabajar, colaboró en sindicatos. Convertirse en la cara visible de la organización Socorro Jurídico Humanitario y acompañar a las víctimas y familiares de las capturas arbitrarias en medio del régimen de excepción fue algo natural en ella, sobre todo después de enterarse de que sus compañeros sindicalistas fueron detenidos irregularmente y enviados a los centros penitenciarios.

“Yo me uní a Socorro Jurídico Humanitario movida por la captura de mis compañeros sindicalistas; precisamente porque yo los he conocido a lo largo de mi trayectoria sindicalista. Y ahí fue cuando me di cuenta de que el régimen de excepción no era parcializado, también era para líderes sindicales y personas organizadas”, asegura Escobar.

Luego de comenzar a defender y alzar la voz a favor de los sindicalistas detenidos, Escobar cuenta que cientos de personas comenzaron a llegar a las pequeñas oficinas de Socorro Jurídico pidiendo ayuda y contando una y otra vez la misma historia: En el régimen de excepción, los policías capturaron a un inocente que nunca ha tenido ninguna vinculación con pandillas.

“A esta fecha, en el Socorro Jurídico tenemos, en un año exactamente, 1,376 casos de personas capturadas de manera arbitraria. De esos, más de mil ya tienen 16 meses sin derecho a un juicio justo, sin presunción de inocencia. Ya tenemos más de 300 denuncias de fallecidos en centros penales; 170 de estos han sido confirmados por Socorro Jurídico. Uno de ellos es uno de mis compañeros sindicalistas. Es algo que yo creo que me ha marcado para siempre y que creo que es lo que más me convence a mí que tengo que luchar por la justicia”, afirma.

Escobar relata que el Socorro Jurídico está inspirado en lo que el padre jesuita, Segundo Montes, hizo en su momento: Documentar los casos de violaciones a derechos humanos y acompañar a las víctimas que están abandonadas por el Estado.

Hacerlo no es fácil. El Socorro Jurídico no tiene el presupuesto necesario para atender y acompañar todos los casos que ha registrado. De hecho, Escobar y algunos de sus compañeros tienen sus trabajos aparte y solamente pueden dedicar su tiempo libre al acompañamiento de las víctimas. Aun así, sin los recursos económicos y sin el personal necesario, cubren lo que el Estado ha dejado de cubrir.

“Estamos decididos y determinados (a seguir con la defensa de los derechos humanos) incluso a pagar un precio de cárcel, porque aquí por cualquier cosa lo meten preso”.