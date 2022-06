Bukele: “Lo que se les viene es mucho mayor”

Añadió que no importa que se quejen las organizaciones defensoras de derechos humanos o “los países enemigos de nuestro pueblo”. Bukele dijo que reforzarán la presencia de las fuerzas de la PNC y la Fuerza Armada en la las calles y harán nuevos despliegues en el país, sobre todo en la zona de Santa Ana.

“Esto nos demuestra que debemos arreciar la guerra contra las pandillas, se queje quien se queje”, reiteró.

Bukele aprovechó el tema de las víctimas policiales para asegurar que las organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos no dirían nada sobre la pérdida de los agentes y que incluso estaba “casi seguro que es casi motivo de celebración en las ONGs y en algunos medios de comunicación amigos de las pandillas”.

Respecto a lo expresado por el anterior encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Patrick Ventrell, sobre cómo el régimen de excepción no es una política sostenible, Bukele dijo que no sabía a qué se refería. Consideró que probablemente fue una opinión “desafortunada, desinformada o mal traducida”.

“El régimen de excepción cuando dice que no es sostenible, no sé a qué se refiere porque evidentemente el régimen de excepción es de excepción, no va a durar para siempre. Sin embargo, en la guerra duró una década”, expuso Bukele.

El presidente dijo que el régimen continuará hasta que se “extirpe el cáncer de las pandillas”.