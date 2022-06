Sembrar solo para subsistir

El CENTA comprará y venderá insumos agrícolas

El martes 21 de junio, la Asamblea aprobó “Disposiciones Especiales y Transitorias para Combatir la inflación en los Precios de los Insumos Agropecuarios”, que tendrán vigencia hasta diciembre de 2023.

Según explicó el ministro de Agricultura, estas disposiciones son para facilitar a los productores el acceso a insumos agrícolas. A través de este decreto, se otorgará al CENTA la facultad de compra directiva de insumos agrícolas para su comercialización.

El ministro aseguró que la inversión para ejecutar este proyecto es de $5 millones, el 80 % se financiará con un préstamo gestionado con el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) y el 20 % restante se va incorporar de excedentes en la recaudación fiscal. Dijo que con los $5 millones comprarán 10 mil toneladas de fertilizante.

Para el diputado de Arena, Mauricio Linares, estos insumos solo alcanzarían a beneficiar la producción de 25 mil manzanas; es decir, solo el 2.5 % de las personas productoras.

El 20 de junio, el ministro llegó a la comisión agropecuaria de la Asamblea para explicar la iniciativa y dijo que aplicando este decreto los precios de los insumos agrícolas podrían reducirse hasta un 30 %. Pero, el lunes 27 en una entrevista matutina, el ministro aseguró que la reducción sería del 25 %.

Según representantes de la Mesa de Soberanía Alimentaria, integrada por 22 organizaciones, esta medida no resuelve la situación de los agricultores, porque no garantiza la reducción de precios, principalmente de fertilizantes que continúan al alza. Es decir, la medida no será significativa para los costos de la producción de la cosecha 2022-2023.

Para la diputada del FMLN, Marleni Funes, cuestionó que está medida es insuficiente y llega tarde, porque el invierno ya inició y las personas agricultoras ya redujeron la cantidad de cultivos o buscaron cómo financiar el alza de la producción.

“A esta fecha la gente que ha logrado, en Oriente, sembrar maíz es porque ha tenido que vender una vaca, vender chanchos o vender la motocicleta pero la realidad es grave porque los precios de los insumos”, aseguró la diputada a esta revista.