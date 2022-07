Brandon y Jonathan

Según familiares y compañeros de trabajo de los jóvenes, ambos se dedican únicamente a su trabajo en el taller y a asistir a la iglesia Misión Cristiana Hefzi-Bá, donde son muy activos.

Ambos trabajan de lunes a sábado en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Su rutina siempre era la misma: de la casa al taller, del taller a la casa, de vez en cuando ir a jugar fútbol con sus compañeros de trabajo y todos los domingos iban a la iglesia.

“Los únicos días que ellos salen es el domingo que van a la iglesia”, dijo Irwin Ramírez, tío de Brandon.

En la iglesia, Brandon pertenece al ministerio de proyección, en el que se encarga de controlar todos los aspectos técnicos de audio y video, incluyendo la proyección de los pasajes bíblicos del día. Mientras que Jonathan ha participado en diversas campañas de recolección y entrega de alimentos y víveres que realiza el centro de acopio de la iglesia cada vez que hay alguna emergencia para ayudar a los damnificados.

Durante la emergencia y cuarentena que paralizó las actividades comerciales por la pandemia de COVID-19, ambos ayudaron a entregar ropa y víveres a las familias más necesitadas de San Pablo Tacachico, en el departamento de La Libertad.

Jonathan, además, pertenece a un colectivo de motociclistas llamado “Amigos Biker’s”, al que asiste después de su trabajo los sábados. Y Brandon estudia bachillerato en electrónica en el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI).

“Esta situación es dura sabiendo que tenemos hijos honrados. Que ellos (la Policía) vengan a tacharlos así duele bastante, a los cipotes les manchan su dignidad. No es justo que agarren a gente trabajadora y que hagan sufrir a las madres porque sus hijos no andan en nada, que son los únicos que dan apoyo, son el único bastón que uno tiene y nos los quitan”, lamentó Azucena.

Sus familias se encuentran recolectando todos los documentos necesarios para demostrar su inocencia; sin embargo, al no contar con una ruta clara de qué hacer, ya que aún no les han sido asignado un abogado particular, solo poseen declaraciones juradas de los vecinos en los que testifican que son personas trabajadoras y que no pertenecen a ningún tipo de agrupación delincuencial.

Mientras tanto Brandon y Jonathan permanecerán en el penal de Mariona, donde fueron trasladados el 21 de julio.