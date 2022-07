La carta fue recibida en la ventanilla de Casa Presidencial donde, según relata Josselyn, también entregó un carné que acredita que Edwin Amaya Godoy, capturado el 14 de julio, es una persona con discapacidad auditiva. Siete días después, Edwin fue liberado, luego de que se viralizaran videos de su papá en la marcha diciendo que “intercambia su libertad por la de su hijo”.

“Por lo menos de algo sirvió la marcha”, celebró Josselyn.

Antes de abandonar la Casa Presidencial, a la comisión de familiares le fue solicitado un listado con los datos básicos de sus familiares en prisión, tales como nombre, número de DUI, fecha y lugar de detención.

A pesar de que algunos dijeron que tenían temor de que esa información pudiera ser utilizada en contra de sus familiares detenidos, entregaron el listado con la esperanza de que cada caso sea estudiado.

Al finalizar la marcha, Josselyn proporcionó su número de teléfono para que los familiares, que no pudieron asistir a la marcha, enviaran los datos y fueran incluidos; sin embargo, la desesperación por no quedarse fuera ocasionó que el número se hiciera público, provocando llamadas constantes, incluso de personas ajenas al proceso que lo utilizaron para amenazar. Al final, Josselyn tuvo que cambiar de número.

Al día siguiente, el miércoles 20 de julio, una foto de Josselyn adolescente, amante de la música de Guns and Roses y Simple Plan, fue difundida por cuentas anónimas de Facebook y Twitter que son administradas por policías. En la foto, Josselyn junto a su hermano levanta la mano derecha y hace la señal característica del rock: el dedo índice y el meñique levantados. Esta foto fue la “justificación” utilizada para vincular a los hermanos como “la colaboradora” de la pandilla y “el pandillero” de San Bartolomé Perulapía. Esa señal de rock es tan popular que hasta diputados de Nuevas Ideas la hacen para dar a entender que les gusta ese género musical.

Durante el régimen de excepción, las denuncias anónimas a través de redes sociales se han convertido en una práctica común, no importando si la denuncia es real o no. En algunos casos, la estigmatización es tan grave que las denuncias basan su acusación en el color de piel, estilo de ropa o rasgos de una persona para decir que son miembros de pandillas.

Para Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista, el caso de Josselyn es el reflejo de una realidad de intolerancia que se ha generado a raíz del régimen de excepción, en la que tanto víctimas como familiares son expuestos y se les limita el derecho a exigir justicia mediante intimidación, muchas veces a través de redes sociales.

“Josselyn se vuelve una víctima más del sistema que está en contra de las familias que buscan ser escuchadas. Las familias de las personas detenidas arbitrariamente están haciendo un uso legítimo de su derecho a pronunciarse, a hacer demandas, a hablar de sus casos utilizando distintas plataformas y medios, pero lamentablemente las reformas legales, la actuación gubernamental y los mensajes estigmatizantes y de odio que se están generando, no permiten que estas personas puedan ser escuchadas realmente ante sus demandas y denuncias”, explicó Ramírez a GatoEncerrado.

Al recibir cuestionamientos y amenazas a partir de la publicación anónima, Josselyn intentó explicar que ella y su hermano nunca han estado vinculados a pandillas.

“Lastimosamente han difundido y viralizado una imagen mía en redes, una foto que fue tomada en el 2013, cuando yo era adolesente y me gustaba escuchar rock. Hay mucha diferencia entre la seña del rock con la de los delincuentes, pero eso las autoridades no lo entenderán jamás por más explicaciones que yo les de, así que temo por mi seguridad y probablemente me van a capturar, ya no voy a involucrarme más en esta lucha, aunque me duele en el alma por mi hermano. Primero Dios todos salgamos bien con cada caso”.

Ese fue el mensaje que dejó Josselyn en uno de los grupos de familiares, donde no volvió a publicar más.

Consciente de su inocencia, acudió a la oficina de la Fiscalía en Cojutepeque, en Cuscatlán, para someterse a cualquier investigación que fuera necesaria; sin embargo, en la Fiscalía le dijeron que no podían hacer nada porque solo atienden casos de personas detenidas, por lo que le recomendaron contratar un abogado penalista y llevar su caso por difamación ante un Tribunal de Sentencia.

Un día después, Josselyn iba a reunirse con GatoEncerrado para explicar su situación e intentar denunciar públicamente la difamación, pero comunicó que temía por su seguridad y que por esa razón decidió abandonar el país, que se iba a ir de inmediato de su casa y que no podía atender periodistas en ese momento.

Fue ese día cuando platicó con la amiga que hizo en las marchas y actividades para exigir justicia por los inocentes detenidos. Recordó que ella le había dicho que podía contar con su apoyo cuando lo necesitara. La primera vez que se vieron y conocieron fue el 1 de junio, un mes antes de que Josselyn cobrara notoriedad y fuera el blanco de amenazas.

Casi nadie lo recuerda ya, pero el 1 de junio fue Josselyn la que convocó a una marcha en la Procuraduría General de la República (PGR) a propósito de que ese día el presidente Bukele iba a dar su discurso de tercer año en la Asamblea Legislativa.

A la marcha no acudió nadie más que Josselyn y una mujer que le dijo que había visto la convocatoria y le contó que había llegado para manifestarse y exigir la liberación de inocentes.

Siempre optimista, Josselyn no vio la fallida convocatoria como un fracaso, sino como la oportunidad de hacer una amiga con la que podía compartir la misma causa por la justicia de los inocentes detenidos.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Dios siempre pone a gente de buen corazón en el camino”, dice Josselyn, mientras relata cómo esa amiga se encargó de ponerla a salvo en su última noche en El Salvador, para luego llegar a la terminal.

A las 6:15 de la mañana, Josselyn se despide y sube al autobús, pero a los minutos baja. Valora que el aire acondicionado le hará daño, por lo que busca en el maletero del costado su bolso y saca una colcha azul. Aún con una sonrisa en su rostro, vuelve a subir, se despide y el autobús parte de la terminal.

A las 4:30 de la tarde de ese mismo día, Josselyn escribe en WhatsApp: “Hola! Gracias a Dios pasé bien y sin ningún problema la frontera de El Salvador y Guatemala. No sé cómo se llama, pero por aquí voy”, y dejó su ubicación.

En el mapa aparece que va pasando por la aldea San Fernando Chipo, a 1.8 kilómetros del río Siguacan, en Guatemala. Su ruta aún está empezando y le falta mucho camino para llegar a su destino.

A pesar de su optimismo, lo único que le pesa es tener que irse cuando su hermano aún está en prisión, pero su esperanza es que se haga justicia al hacer público el caso. Josselyn también dice, entusiasmada, que espera el día cuando Gerson sea liberado y ambos se reencuentren afuera de El Salvador y que sepa que ella estuvo dispuesta a buscar justicia hasta que su vida estuvo en peligro.

“Por lo menos cuando él salga, va a saber que no estuvo solo, ahí estuvo su hermana”.