Las pugnas internas en el ocaso de Arena

La diputada Villatoro, sin embargo, no ve esto como justificación de los malos resultados electorales; es más, ha hecho fuertes señalamientos en contra de las declaraciones en las que Saade asegura que el partido ha salido “fortalecido”.

“Un partido político debe de verse victorioso ganando escaños y ganando alcaldías, no sobreviviendo. Eso lo dice quien tiene una mente de fracasado. Porque un verdadero ganador debe de luchar porque su partido gane más escaños y gane más alcaldías”, le recriminó Villatoro a Saade.

Un día antes de que Saade y el partido Arena publicaran el video, la diputada Villatoro había hecho fuertes señalamientos y reiteraba sus denuncias hacia la dirigencia del COENA y al poco apoyo que, según ella, tuvieron durante la campaña.

“Ya pasó un mes de la reelección de Francisco Lira y mi persona, en la cual logramos ser esa voz dentro de la Asamblea. Sin embargo, hasta la fecha ni una llamada, ni un apoyo del presidente Carlos Saade. No fuimos tus favoritos pero hoy por hoy somos la cara del partido”, cuestionó Villatoro.

La respuesta de Saade no se hizo esperar y retomó la publicación de Villatoro: “Hola Marcela. Que bueno que sigas respetando el liderazgo del Coena y mi presidencia. Tanto tú como Francisco Lira serán esa voz que necesita la oposición a este proceso, que tú y yo sabemos, algo huele mal”, expresó Saade.

Pero el presidente del partido tricolor no solo se quedó con esa declaración y le invitó a ser un verdadero contrapeso. Antes de expresarle que no tiene favoritos, le externó que la población espera de ellos que sean “responsables en denunciar y hacer contrapeso, y jamás vendernos, como hasta ahora no lo hemos hecho y no lo haremos”.