Más de 48 mil personas detenidas durante el régimen de excepción

Esta semana en una entrevista televisiva, el director de Centros Penales, Osiris Luna, llegó a decir que la población debe saber que “un colaborador puede llegar a tener mayor participación para la consecución del hecho delictivo porque el actor intelectual que puede ser el pandillero, palabrero, corredor de un programa puede llevar a cabo toda la estrategia, pero a veces más del 60% casi toda la consecución de la acción la realizó un colaborador”.

No obstante, Luna no mencionó que hay personas que han tenido que colaborar con pandillas tras ser amenazados o agredidos.

Luna criticó que se diga que parte de las miles de capturas se han hecho de “forma antojadiza”.

“Ese 1 % que pudo haberse capturado que estaba a la par de un pandillero, que estaba en un lugar que no debía de estar, es que las capturas no están siendo no antojadizas”.