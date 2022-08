A dos meses de la detención de Stanley, familia sigue sin saber de él

Stanley Mauricio Chicas Rivera, un tatuador de 33 años de edad, fue capturado por fuerzas de seguridad el 4 de junio de este año en el municipio de Apopa, en San Salvador, donde había sido contratado para realizar un tatuaje a domicilio.

Según denunció la familia a GatoEncerrado, fue detenido y acusado por el delito de agrupaciones ilícitas a partir de una llamada anónima, a pesar de que no hubiera investigaciones en su contra, ni tuviera antecedentes. Un patrón que se ha repetido durante distintos arrestos en el régimen de excepción.

“La oficial que nos atendió en la sede policial de Apopa dijo que mi hermano tiene una ‘fábrica de tatuajes’ y que eso es de vagos, que no es una buena profesión (…) pero el hecho de tener tatuajes no significa que seas un delincuente”, denunció la hermana de Stanley, quien pidió no revelar su nombre por seguridad.

El abogado penalista Otto Flores explicó a GatoEncerrado que “tener tatuajes no es justificación suficiente para detener a una persona por agrupaciones ilícitas”, debido a que, para que se configure el delito, debe comprobarse la participación del acusado en actividades delictivas.