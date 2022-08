PDDH aún sin responder a las 3,140 denuncias recibidas durante el régimen

A más de cuatro meses de régimen de excepción en El Salvador, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos aún no puede confirmar o negar si han existido violaciones a derechos humanos durante este período. De hecho, aún tiene pendiente dar respuestas a las aproximadamente 3,140 denuncias que la institución a recibido en los primeros 120 días del régimen de excepción.

El actual procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, dijo que la mayoría de estas denuncias están relacionadas a casos de detenciones arbitrarias, situación que consideró “lógica” debido a la situación de régimen de excepción.

“¿Cuáles son los derechos que están suspendidos? Es lógico que la cantidad de denuncias que más se reciban sea la vinculada al derecho a la libertad personal y en consecuencia el derecho de la detención arbitraria”, dijo Tobar.

Ante la consulta de por qué aún no hay respuestas concretas a estas denuncias, Tobar desdeñó a las organizaciones civiles y dijo que, a diferencias de estas, la PDDH debe investigar y agotar todas las instancias.

“En este momento estamos en la etapa de investigación, pidiendo informes a todos los funcionarios, eventualmente responsables, o los funcionarios denunciados, una vez hayamos agotado esa etapa estaremos en la condición de decir si hubo o no hubo afectación”.

Tobar añadió que para esta semana se espera que esté lista la respuesta al primer expediente único que se abrió en San Salvador, que contiene un aproximado de casi 150 casos.

“Muchos me preguntan ahora: “¿procurador y por qué no se ha resuelto ninguno de los expedientes que se han abierto durante el régimen de excepción?” porque la estructura burocrática de la institución no lo ha permitido”, argumentó Tobar, quien aseguró que a partir de octubre la PDDH tendrá un nuevo sistema que permitirá dar respuestas más rápidas a la población.