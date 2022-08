El Salvador con malas calificaciones por incumplir recomendaciones de la ONU

El Salvador no ha cumplido las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2018. El pasado 19 de julio de 2022, el comité tuvo una sesión en la que examinó qué ha hecho el país desde 2018 para cumplir las recomendaciones que se habían indicado.

En ninguno de los puntos que el comité evaluó el país pudo obtener la calificación de A, que indica que el Estado ha dado respuestas y acciones satisfactorias. Sino que en la mayoría obtuvo calificación C, que indica que sus acciones no son satisfactorias y se considera que hubo incumplimiento de las recomendaciones.

“Sale mal calificado El Salvador”, expuso Víctor Rodríguez, del Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), quien también fue miembro del comité de la ONU.

Mariel Merayo, del Centro para los Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CCPR), explicó que inicialmente la ONU hizo 16 recomendaciones, pero que en la sesión de 2018 decidieron que se iban a darle prioridad a tres puntos: interrupción voluntaria del embarazo, graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Merayo señaló que estas recomendaciones no son a discreción de los Estados, sino que más bien son guías bases que estos deben seguir. Es decir, que no depende si un Estado quiere seguirlas o no.

Previo a la sesión de julio, el 5 de octubre de 2020, el comité recibió la información de El Salvador sobre el seguimiento a las observaciones finales. Y en abril de 2022 recibieron un informe actualizado por organizaciones civiles.

Las calificaciones a El Salvador