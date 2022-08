“Cristiani es uno de los mayores responsables de la impunidad institucionalizada en El Salvador”: David Morales

Justo esta semana, durante la Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, hablaba de que no habrá “perdón ni olvido” y que darán respuesta a todas las víctimas del conflicto, ¿cómo se reflejan estas palabras en las acciones del gobierno?

Fundamentalmente son discursos, actos gubernamentales muy publicitados, elaborados incluso en un formato de gran impacto para los medios de comunicación y replicados por todo el aparato de comunicaciones gubernamentales. Esta ha sido la característica, tuvimos los iniciales actos simbólicos de Bukele de borrar el nombre de Monterrosa, publicitar mucho su encuentro con las víctimas de El Mozote, los presidentes anteriores también tuvieron encuentros con las víctimas de El Mozote y no instrumentalizaron las reuniones como lo hizo Bukele.

Eran tiempos muy iniciales de su mandato, estuvo el ofrecimiento de desclasificar los archivos militares, pero la realidad ha sido otra. Al final, durante el gobierno Bukele, los procesos de reparación insuficientes, pero que existieron o se crearon en el gobierno de Sánchez Cerén, prácticamente se paralizaron y fueron incumplidos. Funcionaba o se aplicaba parcialmente el decreto 204 que se aprobó a finales de 2013, todavía en el período Funes, pero que realmente se activó ya en el mandato de Sánchez Cerén. Es un decreto que preveía compensaciones mínimas a las víctimas que estaban escritas en un registro gubernamental que fue creado con el concepto similar al de la pensión universal, que se les daba a los adultos mayores, de 15 a 35 dólares a personas adultas mayores. En el caso de las víctimas de la guerra desde 55 años a 70 años, coordinaciones para atención en salud y otras reparaciones simbólicas. No era un decreto de reparaciones integrales, ni de reparación material como indebidamente se presentó en algún momento por la administración Sánchez Cerén, pero era un proceso que comenzó a tener al menos ciertos beneficios mínimos, obviamente insuficientes, a algunos colectivos o comunidades de víctimas. Este proceso prácticamente se desbarató, no fue derogado en la gestión Bukele, pero las pensiones se dejaron de pagar, el registro dejó de funcionar. Creo que con atraso se pagaron algunos meses, los diálogos con las organizaciones de derechos humanos y las comunidades de víctimas prácticamente no volvieron a darse. En el caso del El Mozote, que había un proceso más organizado, también un Decreto Ejecutivo 53 que establecía el registro con autoridades y dijéramos una estructura clara para administrar el registro y llevar adelante reparaciones, había mesas temáticas de diálogo en diferentes materias con las víctimas de la zona de El Mozote y sitios aledaños, para el tema de caminos, o reparación de vías, el tema de educación, de salud, de turismo con participación de la comunidad. Todo esto se cerró con la gestión de Bukele, el registro se paralizó más de ocho meses, cuando lo reactivaron fue muy irregular. Las personas que se nombraban por parte del gobierno eran sustituidas y hasta hace pocos meses que el registro se reactivó. Los pocos actos gubernamentales realizados con mucha publicidad en El Mozote eran simplemente continuidad de procesos que dejó el gobierno anterior, como la entrega de becas o de bonos de vivienda.

Todo esto fue derivado de la supresión de la Secretaría Técnica, que conducía el proceso del registro de El Mozote. La gestión quedó en manos de la Digestyc y con su eliminación no sabemos cuándo van a reorganizar el funcionamiento. La gestión Bukele ha sido una gestión ineficiente, negligente con muchas capacidades y falta de voluntad para gestionar el proceso de reparaciones y la participación de las víctimas prácticamente ya no existe. Lo más grave es que el alto mando que lidera Francis Merino continúa la política institucional de proteger a criminales de guerra y no permitir acceso a la información militar histórica. Aquí tenemos la experiencia fuerte de los bloqueos de septiembre a noviembre de 2020 a las inspecciones en archivos militares.

Con conferencias de prensa y cadena nacional del presidente Bukele que mintió mucho, en ambos espacios, mintió mucho sobre la diligencia, realizó ataques ofensivos contra el juez de la causa. Es la acción más grave que hemos tenido para obstaculizar la justicia en el caso de la masacre de El Mozote. La administración de Cristiani negó la existencia de los archivos, el gobierno de Sánchez Cerén negó documentos fundamentales, pero entregó documentación importante, el gobierno de Bukele bloqueó nuevamente. Entonces, su discurso sobre justicia transicional es básicamente una estrategia publicitaria que instrumentaliza el tema, pero que en el fondo sigue protegiendo criminales de guerra y, por lo tanto, al impedir investigaciones mantiene la política de negacionismo histórico, con un estilo diferente a los gobiernos anteriores.

Hay otros ejemplos, el caso de los Jesuitas, reabierto en medio de una campaña de ataques a las víctimas, que son las autoridades de la UCA. Intervenciones inconsultas para realizar obras que no son parte del programa de reparaciones que ordenó la Corte Interamericana en El Mozote, que están estancadas. Destruyeron lo que había y no han construido las nuevas obras. Son intervenciones que parecen ser improvisadas para mantener un discurso províctima, instrumentalizando la sangre derramada, pero sin realmente haber instalado procesos de reparación.

En el tema del proceso judicial, ¿cuál es la situación actual del caso El Mozote?

El proceso del caso de El Mozote es un proceso afectado directamente por el golpe de Estado al Poder Judicial, que el régimen de Bukele completó hace un año.

El golpe de Estado al Poder Judicial se ha dado en dos momentos: el primero no más directo, fue la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y del Fiscal General, el proceso con irregularidades de elección de cinco magistrados hasta integrar una Corte que está sometida al poder de la Presidencia políticamente, que carece de independencia. Luego esto se completó con la reforma de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía y que buscaba básicamente desmontar la independencia judicial que pudiera existir en El Salvador, destituir jueces, poner jueces leales en tribunales clave, las cámaras de San Salvador, los tribunales ambientales, donde se juegan intereses importantes para el poder.

Creo que, en ese esquema del golpe al Poder Judicial, esta arquitectura del golpe consideró la remoción del juez Guzmán. Controlar al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera para controlar también este caso, que obviamente siempre ha puesto en jaque a las Fuerzas Armadas de El Salvador, en la medida que siguen en esta postura de proteger a los criminales de la guerra y no permitir ingreso de ninguna autoridad civil para realizar investigaciones a su interior.

Estas reformas derivaron en la destitución arbitraria del juez Guzmán. Era el juez que tenía el conocimiento pleno del caso, inmediación con la prueba. Además, es un caso muy extenso, de 200 piezas. Estamos hablando de 50 o 60,000 folios a la fecha, con prueba compleja, que a lo largo de muchos años el juez Guzmán, no sólo desde la reapertura del caso, sino que, en procesos anteriores de exhumaciones, los había conocido. Cualquier nuevo funcionario judicial evidentemente iba a tardar mucho tiempo en conocer el caso. Eso ha ocurrido definitivamente y ha generado un estancamiento. El caso estaba a punto de ser elevado a la etapa plenaria, esto se detuvo. El caso ha tenido dirigencias activas, generalmente por solicitud de exhumaciones que realizó la Comisión de Búsqueda y luego la Fiscalía. Hay información que ha entregado la Embajada Americana donde está en discusión la viabilidad técnica de lo que ha ordenado la jueza que es la transcripción al idioma español de todos los documentos, lo cual es, por ahora, una decisión de la nueva jueza. Muchas diligencias que no requerían un tiempo largo o pedidos por la acusación particular no se han evacuado; es decir, el caso sí entró en otro ritmo.

Yo quisiera destacar en esto la enorme responsabilidad que tiene el régimen, el oficialismo. Dentro del régimen de Bukele no debemos considerar solo a la Presidencia o al Gobierno sino también a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa. Al provocar la destitución, la separación de jueces independientes y una normativa que sostiene una amenaza permanente a la estabilidad de cualquier juez en el país.

En este momento, la Corte Suprema puede trasladar o destituir a cualquier juez o jueza del país. Y ya tuvimos ejemplos de que soluciones independientes, que molestan al régimen, traen como consecuencia el traslado de jueces y juezas. Desde esta perspectiva, la independencia judicial en El Salvador no existe. En esto ha jugado un rol activo la Corte Suprema de Justicia, es la que implementa la reformas sin cuestionar, es la Corte Suprema la que lleva adelante el proceso de trasladar, separar jueces, nombrar nuevos jueces en proceso de selección que no reúnen los requisitos de ley.

Nosotros presentamos una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para que se declarase la nulidad en el nombramiento de la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera. No es un cuestionamiento personal a ella ni a su capacidad, sino a la Corte por el proceso que siguió. A ocho meses de presentar la demanda no tenemos respuesta de la Sala de lo Contencioso. La separación del juez Guzmán fue inconstitucional. El Estado, a través de la Cancillería, ha mentido a la Corte Interamericana asegurando que el juez Guzmán renunció de su cargo, lo cual es falso. La responsabilidad principal en el estancamiento del caso está en la Corte Suprema y en el régimen Bukele que llevó adelante este proyecto para desbaratar la independencia judicial, que incluyó al caso de El Mozote entre otros tribunales.

¿Parece cada vez más difícil encontrar esa justicia?

Si los presidentes civiles, ahora Bukele, son cómplices al poder militar, que busca proteger criminales de guerra, pues no tendremos justicia. Si esto se combina con jueces o juezas que no son independientes tampoco tendremos justicia. Pero precisamente esa es la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de El Salvador y de cualquier lugar.

Tenemos ejemplos de éxito no muy lejos, en Guatemala militares genocidas han sido condenados. Yo creo que El Mozote es un caso con prueba fuerte, con prueba forense, con prueba documental. A pesar de los bloqueos a los archivos militares fundamentales, con prueba pericial, con mucha prueba testimonial muy contundente, la cadena de mando está establecida y eso debería ser suficiente para plenario y tener condenas. Claro, esto es la valoración del judicial.

En un ambiente donde la democracia ya no existe en El Salvador, el presidente civil está potenciando el militarismo y dando poder político a la Fuerza Armada como ningún otro desde los Acuerdos de Paz y el ministro de Defensa ha consolidado su posición de no permitir investigaciones, esto hace el camino muy difícil incluso si tuviéramos un juez o jueza que trate de llegar a las últimas consecuencias. Pero si algo he aprendido en este camino es que las víctimas no se rinden.

El ejemplo de Rufina Amaya ha sido el que más nos ha impactado, que llegó a conquistar la verdad. Rufina Maya es una humilde mujer campesina de Morazán, que sobrevive a la masacre en El Mozote, le mataron sus cuatro hijos y muchos familiares. Ella comenzó a dar testimonio de la masacre seis meses después que pudo hablar y pasó 25 años dando este testimonio. La masacre fue negada por el alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador, el ministro de Defensa. Fue negada por el gobierno de Duarte, fue negada por la Embajada Americana, fue negada por el gobierno de Ronald Reagan. Sostuvieron ante el Congreso de los Estados Unidos que la masacre era mentira, aún contra las evidencias periodísticas que se habían revelado en los Estados Unidos. Y Rufina los derrotó.

Su verdad derrotó la mentira de los más poderosos de este mundo, el propio gobierno de los Estados Unidos. El poder de la lucha de las víctimas es un tema en el que tengo mucha fe. La verdad, el espíritu de lucha, la humildad desde su sufrimiento, que no es venganza. No son personas con odio, que van buscando vengar y hacer pasar mal a los victimarios. Son personas que tienen claro, que van buscando cumplir la ley. Van a dejar una lección muy grande a este país, independientemente que la justicia se decante a favor de criminales o el presidente o el alto mando de la Fuerza Armada. Creo que es una lucha que las víctimas ganarán en este sentido, por supuesto que el establecimiento definitivo de la verdad judicial en una sentencia definitiva es algo que ellas merecen. Y nuestra labor será acompañarles hasta donde podamos. Esa lucha que no está decidida.

Volviendo al tema de la PDDH, el actual procurador Apolonio Tobar decía hace unos días que la PDDH era una instancia que solo se prestaba a tener un papel de oposición y que no han podido dar respuestas oportunas a las denuncias durante el Régimen de Excepción debido a la burocracia de la institución. ¿Qué opina de esto?

Bueno, también ha dado un reconocimiento al ministro de Seguridad en momentos en que el ministro impulsa una política de violaciones masivas de los derechos humanos. La verdad, me da mucha tristeza que el procurador Tobar esté protagonizando uno de los momentos más bochornosos en la historia de la Procuraduría. Creo que la Procuraduría no merece eso. Su creación es el resultado del derramamiento de sangre y del sufrimiento de cientos de miles de víctimas durante el conflicto armado. La Procuraduría fue la esperanza de erigirse en un mecanismo de prevención de las graves violaciones a derechos humanos. Es por excelencia una garantía de no repetición de crímenes contra la humanidad. Entonces si la Procuraduría no funciona, no cumple su mandato o el titular de la Procuraduría no cumple su mandato, realmente la responsabilidad histórica, más allá de la que pueda tener jurídica o moral, es muy grande, del daño que consuma.

Creo que el procurador Tobar no está cumpliendo con su mandato. Sostiene que su mandato fundamental es garantizar la gobernabilidad efectiva, me parece que es el término, ese no es el mandato del procurador de Derechos Humanos. El mandato está muy claro en la Constitución, el mandato es investigar las violaciones a los derechos humanos, el mandato es acompañar a las víctimas, asistir a las víctimas, identificar prácticas sistemáticas y verificar las situaciones. Por cierto, verificar la situación de las personas privadas de libertad es uno de sus mandatos fundamentales según la Constitución y la ley y frente a estas situaciones de violación a los derechos humanos ejercer con toda su posibilidad sus facultades recomendatorias.

Es cierto que debe seguir procedimientos, pero el procurador Tobar está manifestando que por seguir procedimientos no puede pronunciarse sobre las muertes en los centros penales o sobre las torturas que han sido denunciadas. Esto no es cierto, todos sabemos que llevamos varios meses en el régimen. Es tiempo suficiente, las organizaciones de derechos humanos que hemos atendido a las víctimas, que hemos acompañado a las víctimas, hemos tenido testimonios directos de familiares que vieron los momentos de la detención, tortura durante las detenciones, amenazas, maltrato y traumas en niños y niñas que experimentaron esto. Incluso acciones de acoso sexual contra mujeres por soldados y policías durante las detenciones. Hemos tenido información de personas que han logrado salir de las cárceles, de familiares que tuvieron contacto con estas, que vieron las condiciones de tortura colectiva o individual dentro de las cárceles. Hay información objetiva, clara incluso reportes forenses que evidencian el tema de las muertes. La falta de atención en medicamentos está provocando muertes arbitrarias.

Uno de los últimos casos que revisaba se trata de un interno con diabetes que sí lo han trasladado al Centro Penal de Quezaltepeque, donde dicen que están atendiendo a los enfermos crónicos, y lo llevaron después de un colapso, un shock séptico, al hospital donde determinaron que llevaba dos semanas con su pierna engangrenada. Los están dejando morir, esto es una especie de ejecución extrajudicial. Las evidencias están ahí, las organizaciones de derechos humanos tenemos contacto, el personal de la Procuraduría de Derechos Humanos está haciendo su trabajo, lo hemos comprobado. Nos damos cuenta que el personal técnico va, verifica, trata de hacer la gestión, comparte alguna información que es necesaria para los familiares. El personal parece estar haciendo un esfuerzo, pero el procurador en el ejercicio de su función, calla u oculta y últimamente juega un rol activo para legitimar el Régimen de Excepción.

Y ahora ha utilizado un evento internacional con delegaciones de algunas instituciones ombudsman de la región, creo yo que, con abuso a sus invitados, ha utilizado el evento para legitimar el Régimen de Excepción, que ha provocado decenas de miles de violaciones gravísimas a los derechos humanos. Creo yo que no habíamos experimentado una distorsión tan grande en el ejercicio del mandato de un procurador. Hay gestiones muy cuestionables, la del procurador Peñate Polanco, la gestión de la procuradora Raquel Caballero, que también fue muy cuestionada. Pero creo que, en este momento particular, un procurador que enfrenta violaciones masivas a los derechos humanos, lo peor que podía pasar era un procurador cómplice, que guarde silencio ante las violaciones. El abandono de las víctimas es muy doloroso. Creo que incluso había víctimas ejerciendo una protesta fuerte en las instalaciones de la Procuraduría.

Como hemos dicho en Cristosal, el Régimen de Excepción es una política de Estado decidida al más alto nivel, las posiciones más importantes en el poder del Estado lo están impulsado. El presidente Bukele abiertamente en sus redes sociales. La Presidencia quien lo solicita, la Asamblea los aprueba, la Corte Suprema nombra jueces ad hoc que han anulado el debido proceso y el derecho de defensa. Es una cadena de funcionarios que podrían estar cometiendo graves delitos, no se trata solo de violaciones a los derechos humanos, sino que conductas en el ejercicio de sus cargos que pueden constituir delitos de manera sistemática y en decenas de miles de casos. Por eso hemos lanzado una alerta hacia la comunidad internacional que en El Salvador se está configurando un escenario de crímenes de lesa humanidad. Además, está cayendo esto en una población específica, claramente identificada por población en condición de pobreza, en comunidades estigmatizadas por la violencia, que además suelen ser las comunidades que son víctimas de las pandillas. El procurador tiene muchas facultades para abordar este tema, la burocracia institucional no es excusa. Su decisión, según describe en sus entrevistas, de tener 3,000 denuncias y abordarlas caso a caso, estas son situaciones que afectan colectivos y para eso tiene plena facultades de realizar verificaciones de la situación y dictar informes especiales, incluso dictar censuras públicas o dictar medidas cautelares.

La Procuraduría puede dictar medidas cautelares e inclusive dictar recomendaciones, aunque no haya completado su proceso de investigación o de verificación. Lo hacen hasta tribunales de justicia. Sin embargo, el procurador no ejerce estas facultades, simplemente dice, yo tengo que investigar, prolonga su investigación por meses y termina tomando posicionamiento de legitimación. Creo que no es una persona idónea para seguir en su cargo.

Usted trabajó como defensor de derechos humanos en la época de la Mano Dura y Súper Dura, luego estuvo como procurador tras la tregua con las pandillas en los años más violentos del país, ¿cuáles son lecciones que dejaron esas decisiones que podrían alertar también ante el Régimen de Excepción?

El Régimen de Excepción es una estrategia que podríamos denominar más de lo mismo, es decir, no es nada nuevo en El Salvador. No es una nueva idea. Es otra vez una estrategia mano durista, como se conoce en el país. Son estrategias de intervención policial, sobre todo capturas o redadas como lo llamamos masivas de personas, con nula investigación sobre los delitos que presuntamente han cometido para generar un impacto temporal en las comunidades que da ciertas condiciones de tranquilidad o de esperanza, que se traduce en réditos políticos o electorales de imagen favorables. Esto es entendible porque comunidades golpeadas por la violencia de las pandillas y de crimen organizado durante años, el tema de vender publicidad sobre estrategias de mano dura o guerra contra las pandillas, como se llama ahora, es un tema que siempre va a ser popular en la medida que hablamos de comunidades angustiadas y asfixiadas por la violencia. Este tipo de políticas le da algo una esperanza de superar el problema, por eso se conocen como estrategias de populismo punitivo, ¿verdad? A la larga está demostrado que estas estrategias son fallidas, de hecho, expertos en el tema desde hace muchos años, han calificado el mano durismo del triángulo norte de Centroamérica como ejemplo de fracaso continental en políticas de seguridad.

La violencia de este tipo no la puede erradicar con este tipo de estrategia, que combaten efectos y solo produce una situación temporal que da apariencia de seguridad. Lo que El Salvador debió adoptar, hace mucho, es una política integral de seguridad que por supuesto sea fuerte en su política de represión y persecución del delito. Esto no significa violaciones a los derechos humanos y redadas masivas, significa fortalecer la investigación científica del delito, invertir en las instituciones, en la coordinación institucional. Para el caso de El Salvador debió invertir en la Policía Nacional Civil y no en la Fuerza Armada, que no tiene la función. Observamos cómo los presupuestos de Defensa siempre van para arriba y los de la Policía Nacional Civil no. Los recursos se les dan a los militares hoy más que nunca. Implica también una política de intervención que suponga construir el nexo de las instituciones de seguridad y las autoridades con la población.

Las estructuras delictivas no pueden ser desmontadas, sino por investigación y sobre todo si son de crimen organizado. Son estructuras que requieren una investigación especialista, donde las estructuras sean identificadas sus líderes o jefes que son los máximos responsables sean también identificados, se obtengan pruebas y estos puedan ser prácticamente descabezadas y cortada su fuente de financiamiento.

Es un tema muy complejo con estructuras del crimen organizado que ya se volvió transnacional. Para eso necesita también a la población, la confianza de la población en las instituciones que le brinda información a las autoridades, si lo que construye es un esquema represivo, de redadas masivas donde se van delincuentes y muchísimos inocentes no va a construir confianza para poder llevar adelante investigaciones serias. Por otro lado, se requiere estrategias de prevención que son las políticas sociales, la inversión y la presencia del Estado en salud o educación. El fortalecimiento de los gobiernos locales para la participación ciudadana en la prevención y también un eje de atención y asistencia a las víctimas de la violencia. Claro que este tipo de políticas integrales que podrían permitir a un mediano o largo plazo eliminar el fenómeno cuestan inversión, inversión social, la limpieza de las instituciones de la corrupción.

Algunos expertos plantean que este tipo de estrategias mano duristas son opciones baratas, sin una inversión mayor que generan réditos políticos y si a eso le agrega el ingrediente de negociaciones políticas entre gobiernos y pandillas solo terminará consolidando. Yo recuerdo que hice un informe de la PDDH sobre la estadística de extorsiones cuando inició el mano durismo era muy baja. Cuando hicieron las redadas masivas y dividieron a las pandillas al interior de las cárceles, en ese periodo se consolidaron las ranflas nacionales y las pandillas descubrieron el delito de la extorsión, luego los homicidios se dispararon.

Uno de los resultados del mano durismo fue el fortalecimiento de las pandillas. Ahora Bukele aplica la misma receta en una dimensión mayor, con menos escrúpulos, desmontando la democracia, potenciando el militarismo y lo que tenemos es un escenario de crisis de derechos humanos, de destrucción de la independencia judicial y de consolidación de una dictadura. No hay escrúpulos ya para violar los derechos humanos. Y esta política la están dirigiendo Presidencia, Asamblea Legislativa, Corte, Fiscal General, jueces especializados. Entonces es muy grave. Las evidencias de las negociaciones con pandillas son ahora más claras que nunca por investigaciones periodísticas; entonces es un escenario realmente muy grave. Se consolida una dictadura, se sigue una estrategia de negociación con pandillas o de estrategias manu duristas fracasadas que pueden terminar fortaleciendo la evolución de las pandillas como crimen organizado. Yo creo que esa es la perspectiva más preocupante.