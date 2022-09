Movimiento de Víctimas del Régimen lamenta que procurador PDDH no ha atendido su solicitud de audiencia

Más de una semana después de que decenas de familiares de víctimas marcharan hacia las instalaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), su petición de una audiencia sigue sin ser resuelta.

A través de su cuenta de Twitter, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) lamentó que el procurador Apolonio Tobar no les ha dado una respuesta. “Al procurador de la PDDH, Apolonio Tobar, las víctimas de capturas arbitrarias, que sufren torturas y son asesinados por el régimen dentro de las cárceles no son prioridad. Ya pasaron los ocho días de nuestra solicitud de audiencia y no responde a nuestra petición”, señaló.

El movimiento expuso que sus familiares privados de libertad de forma arbitraria están expuestos a torturas e incluso a suicidios o a ser asesinados, por lo que no pueden esperar más a la respuesta de Tobar. Desde MOVIR señalaron que, de no recibir respuesta, volverán la próxima semana a las instalaciones de la PDDH.

“Urge sus buenos oficios como procurador ante tanta injusticia y violación a los derechos humanos de nuestros seres queridos por parte del régimen”, escribieron.