José falleció por falta de atención médica en el penal de Mariona

Víctima del Estado

José fue capturado el 26 de abril. La familia de Bonilla aseguró que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a su casa en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, y con engaños se lo llevaron a la delegación, “Le dijeron: venga, lo vamos a llevar en vías de investigación, ya lo vamos a regresar. Ni siquiera iba esposado, se lo llevaron con engaños y nunca más lo devolvieron, ahora me lo devuelven muerto”, expresó un familiar.

La familia pidió al gobierno que se limpie el nombre de José. “Pedimos que no sigan manchando la imagen de mi hermano porque él no es ningún delincuente, no tiene vínculos con las pandillas”, dijo Claudia.

Claudia aseguró que ya no espera justicia por parte del gobierno. “Creo en la justicia, pero en la justicia divina, no en la terrenal. Al final no se dio la libertad por la justicia terrenal, se dio la libertad porque Dios lo liberó”, dijo.

La muerte de José se suma a la lista de más de 70 personas privadas de libertad que han fallecido durante el régimen, en manos del Estado.

Este 5 de septiembre, la familia de José dijo que el juzgado decretó sobreseimiento al caso. Sostuvieron que José era inocente y que la Fiscalía nunca tuvo pruebas de que tuviera vínculos con las pandillas.