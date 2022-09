Más de 52 mil personas detenidas durante el régimen de excepción

Durante el régimen, las autoridades han mantenido que todos los arrestos han sido contra “terroristas” o “pandilleros”.

Sin embargo, las denuncias por detenciones arbitrarias han ido en aumento. En los primeros cuatro meses y medio, organizaciones sociales han recibido 3,186 denuncias por abusos de poder durante el régimen de excepción. La mayoría de las denuncias son por detenciones arbitrarias.

Además, ante la necesidad de ser escuchados, familiares de personas detenidas han realizado marchas y vigilias en distintas ocasiones. También han formado el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir). Esta semana lograron una reunión con el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, tras varios intentos.

Ante las críticas al régimen, el presidente Nayib Bukele celebró que, en una encuesta elaborada por la Cid Gallup, el 74 % de los encuestados calificó con “Muy bien” las labores con respecto a la seguridad ciudadana. El 21 % dio la respuesta “Algo bien”.

“Alguien en la oposición dijo: “sí, el Régimen de Excepción es popular, no quiere decir que sea bueno”. No señor, popular es 60%… 95% es prácticamente TODO EL PUEBLO SALVADOREÑO (tomando en cuenta que el 2% no respondió). Ni los familiares de los pandilleros están en contra”, dijo el presidente.