Comasagua bajo cerco militar tras homicidio

Los pandilleros que logren evadir los operativos en Comasagua, según Bukele, “no podrán escapar del cerco, el cual se irá cerrando cada vez más, hasta que el último pandillero sea atrapado”.

Desde que se aplica el régimen de excepción, las autoridades han detenido a 53 mil 465 personas. También suman el decomiso de 1 mil 544 armas y 1 mil 919 vehículos.

El 1 de octubre, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, destacó que “sumamos un total de 205 días sin homicidios desde que inició el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele. Paso a paso, construyendo un país libre y seguro para los salvadoreños de bien” al compartir la estadística de la PNC que no reportó homicidios el 30 de septiembre. No obstante, la PNC también señaló que ese día hubo cuatro supuestos pandilleros que murieron tras “un enfrentamiento” con agentes de la Policía en San Miguel. A partir del régimen, la forma en cómo la PNC contabiliza las muertes violentas ha cambiado, no clasificando como homicidios las muertes de supuestos pandilleros, tras órdenes de Bukele.