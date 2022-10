Interponen Habeas Corpus por adolescente detenida

La Alianza Nacional El Salvador en Paz apoyó a una madre para presentar un recurso de Habeas Corpus en el que aboga por la liberación de su hija de 17 años.

Karla G, de 17 años, fue detenida el 18 de junio en la lotificación Las Tablas, municipio de Sonsonate en Sonsonate. La adolescente tenía cuatro semanas de embarazo.

“Yo lamento que cuando los soldados agarraron a mi hija ellos le pegaron, la empujaron. La botaron a la calle. Con la rodilla le hicieron fuerza en la espalda y la esposaron”, lamentó su madre. Fueron soldados quienes la detuvieron, ellos llegaron en un vehículo particular y esperaron a que llegara una patrulla de la Policía. Su madre intentó abogar por la adolescente, diciendo que ella no tenía nada que ver con pandillas, pero los soldados le dijeron que regresara a su casa o si no se la iban a llevar a ella también.