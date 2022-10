Familias rotas por el régimen: Siete miembros de una familia de agricultores siguen detenidos

Los llantos del niño que unos minutos atrás había acompañado a su abuelo y tíos a trabajar en sus cultivos alertaron a las mujeres de la familia Sandoval que seguían en la casa.

Ese lunes 23 de mayo de 2022, José Alfonso Sandoval García, de 66 años, había madrugado como de costumbre. Salió de la casa, ubicada en El Jícaro, del municipio de Tacuba, Ahuachapán, junto a su hijo, Hugo Ernesto Sandoval García y su sobrino, el hijo mayor de este, Hugo Edgardo Sandoval García. Los acompañaba su yerno, Manuel de Jesús Ramírez Mateo y su nieto de nueve años.

Aún no habían llegado a su destino cuando fueron detenidos por un grupo de policías. No era la primera vez que aparecían y los revisaban. Por ello, José Alfonso y sus parientes no se asustaron. Ellos no tienen tatuajes y en la zona saben que son una familia de agricultores. Pero en esta ocasión, sus herramientas de trabajo, los machetes, fueron parte de las excusas de los policías para llevárselos. Después de esposar a los adultos, los policías obligaron a que el niño cargara las cinco mochilas de sus parientes, que llevaban la comida y las tortillas para esa jornada, y que los dirigiera a su casa.

Elsa Sandoval García la madre del niño fue quien abrió la puerta solo para encontrar la escena de su hijo llorando y rodeado por los policías. Sin mediar palabras, Elsa también fue agarrada por los policías, quienes le exigían que dijera “dónde estaba su marido”. Elsa es madre soltera, además de cuidar a su hijo dedicaba el resto de su tiempo a apoyar a sus padres. Cuando ella vio que también sus hermanas corrían el riesgo de ser detenidas, medió por ellas. Al final los policías solo se llevaron a Elsa, dejando la sombra del terror en la casa.