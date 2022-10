Un representante de estudiantes enfrenta denuncia por violencia sexual en la UES

Ruano Ramírez dijo a GatoEncerrado que la denuncia se trata de una “difamación” y agregó: “Aclarar primeramente que me enteré mediante redes sociales sobre este hecho (denuncia de acoso sexual), el cual es una clara difamación hacia mi integridad”. Luego, aseguró que las acusaciones son “completamente falsas y sin fundamentos”. Según Ruano Ramírez, el único objetivo de la denuncia en su contra es su destitución como representante estudiantil ante la Junta Directiva.

También aseguró que hasta el 13 de octubre, cuando habló con esta revista, desconocía las medidas que hay en su contra. “Hasta esta fecha no me han notificado nada, incluso fui personalmente a la Fiscalía General de la República y no encontraron nada”, sostuvo.

Señalan a vicedecana de encubrir el caso

Miembros de organizaciones de la UES han señalado a la vicedecana de la Facultad de Humanidades, Sandra de Serrano, de encubrir la agresión, incluso de interponer una denuncia contra el decano Wuilman Herrera para tapar la denuncia que Ruano Ramírez enfrenta en Fiscalía.

A pesar de que la denuncia del caso ha sido conocida en las redes sociales, Serrano aseguró que no tenía conocimiento de la denuncia en contra de Ruano Ramírez. “Si algo tengo es que yo sí rechazo todo tipo de violencia”, contestó a GatoEncerrado por medio de una llamada telefónica.

“A esta chica, si ha sido así, mi sororidad para ella (…) A mí que no me estén culpando de encubrimiento. ¿Yo cómo voy a encubrir si yo no sé? No conozco nada de eso. Eso lo hacen por querer dañarme, pero a mí no me interesa eso, yo sé cuál es el caso que tengo en Fiscalía”, dijo Serrano.

En el período del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022, la Fiscalía General registró otras 7,023 denuncias por delitos de violencia sexual, similares a la de Ruano Ramírez.

La memoria de labores de la Fiscalía también indica que hubo 6,144 denuncias de delitos de violencia psicológica.