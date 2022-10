Es engañoso que la alcaldía de San Salvador invierte $100 mil diarios en "Una obra por día"

Falta de transparencia

La alcaldía, en clara violación a la Ley de Acceso a la Información, no tiene en su portal de transparencia el listado de las obras municipales en general ni las del plan “Una Obra Por Día”. Para conocer cuáles eran todas esas obras, además de las que aparecen mencionadas escuetamente en el listado de “actos públicos”, GatoEncerrado solicitó en tres momentos diferentes el listado de las obras. En las tres ocasiones la información fue negada bajo argumentos que no tienen una justificación en la Ley de Acceso a la Información.

En la primera ocasión, del 18 de noviembre de 2021, la oficina de Acceso de la alcaldía negó la información alegando que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones y la Gerencia de Desarrollo Urbano no entregó lo requerido. En la segunda ocasión, del 17 de febrero de 2022, la información fue negada nuevamente bajo el mismo argumento; solo que en esta ocasión dijo que este tipo de información se puede encontrar en el sistema web de compras públicas (COMPRASAL) y no aportó ningún link (dirección web). Cuando esta revista buscó en ese sistema web, no encontró nada relacionado específicamente con el plan “Una obra por día”.

Como esta revista no encontró nada específico relacionado al plan en COMPRASAL, solicitó de nuevo la misma información. El 18 de octubre de este año, la oficina de Acceso a la Información de la alcaldía de San Salvador respondió con un largo argumento de que las instituciones públicas están obligadas a entregar este tipo de información y a rendir cuentas, pero que de todas formas no podían entregarla porque parte de esa información “no se administra en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la Municipalidad de San Salvador, es por ello, que existe imposibilidad material, incompetencia funcional para emitir información que no nos corresponde”.