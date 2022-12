Dejan en libertad a estudiante de agronomía de la UES capturado en Soyapango

José Andrés García Arteaga, un estudiante de cuarto año de Ingeniería Agronómica de la Universidad de El Salvador (UES), fue puesto en libertad la noche de este viernes 9 de diciembre, horas después de que su madre y compañeros de clase se manifestaran frente a la universidad para denunciar la captura arbitraria y exigir su libertad.

Ayer, casi a las 12 de la noche, María Griselda Arteaga de García confirmó a GatoEncerrado que su hijo fue puesto en libertad y que ya se encontraba en su casa. “Yo tuve que trabajar en la noche, no he podido abrazar a mi hijo, hasta ahorita que voy a mi casa. No sabe cuántas veces lo voy a abrazar, cuántas veces lo voy a besar”, expresó la madre de José Andrés con mucha alegría.