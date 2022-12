¿Cuáles son las prioridades del Gobierno de Bukele para 2023?

Fondos también disminuyeron para la atención a víctimas

Para el próximo año, la unidad de Atención Integral a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tendrá una reducción del 1.4 % de su presupuesto en comparación con los fondos asignados para 2022.

Los fondos propuestos para 2023 son $657,930, mientras que en 2022 fueron $667,267, lo que había implicado un incremento del 185 % con respecto a los fondos recibidos en 2021. Al revisar cómo se han ejecutado los fondos hasta septiembre de 2022, a la unidad le recortaron $149,931 de su presupuesto asignado para este año y de lo que restaba solo había ejecutado el 27 %.

Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista, dijo que, lamentablemente, la reducción de fondos para las unidades encargadas de la atención a víctimas no es algo nuevo y agregó que entre las unidades del Ministerio de Seguridad, la de Atención a Víctimas es la que suele recibir menos fondos y la mayoría se invierten en rubros como la adquisición de bienes y servicios, no en lograr reforzar el personal capacitado para atender a las víctimas. También señaló que la unidad aún necesita más herramientas para desarrollar estrategias de acompañamiento a las víctimas que vayan más allá de la atención en el momento de la emergencia y que así puedan acompañar a largo plazo a las víctimas.

“Estas asignaciones no se hacen en función de tener análisis integrales; por ejemplo, no se notan suficientes fondos en las líneas bases que permitan determinar las necesidades que de manera efectiva se deben cubrir para las víctimas y para operativizar todas las acciones encaminadas a la prevención, a la atención y a la protección. Esto implica también que no hay sostenibilidad, por ejemplo, para la creación de medidas y de soluciones duraderas enfocadas no solo en víctimas de desplazamiento forzada”, dijo Ramírez.

Por el momento, las organizaciones de la sociedad civil son quienes buscan brindar ese acompañamiento a largo plazo que necesitan las víctimas.