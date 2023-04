Cuando Rosa recibió una copia de la “carta de libertad” para su esposo Ricardo Vásquez, emitida por un juez, tuvo un chispazo de esperanza. Pero fue solo eso: un chispazo, un destello, una ráfaga de luz que se extingue casi instantáneamente. En seguida volvió a la oscuridad de la incertidumbre otra vez, en la que había estado sumergida durante los últimos seis meses, desde que su cónyuge fue capturado el 22 de mayo de 2022, en las redadas masivas del régimen de excepción en El Salvador. En la “carta” —que en realidad es un oficio que un Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador envió a la Dirección General de Centros Penales— se ordenaba explícitamente que Ricardo tenía que ser liberado de inmediato para continuar con el proceso judicial bajo libertad condicional. Ese documento fue firmado por el juez el 23 de noviembre de 2022, por lo que Rosa tenía la expectativa de que su pareja regresaría a casa en cualquier momento después de ese día. Sin embargo, las semanas transcurrieron y Ricardo seguía en prisión. Terminó noviembre, llegó diciembre y todo seguía igual.

Antes de las fiestas navideñas, el teléfono de Rosa sonó. Del otro lado de la línea estaba la abogada de la Procuraduría General de la República (PGR), quien tenía a su cargo el caso de Ricardo. Así que, por un efímero momento, tuvo la sensación de que finalmente iba a recibir la buena noticia que estaba esperando. Pero la llamada, en realidad, era para notificarle que el pasado 13 de diciembre su esposo fue liberado del Centro Penal de Izalco, ubicado en Sonsonate, al occidente de la capital salvadoreña. Y que en el mismo momento de la liberación fue recapturado y enviado de regreso a la cárcel. La abogada explicó que antes de la liberación, unos policías de la zona presentaron una nueva denuncia en contra de Ricardo en la estación policial de Santa Ana. Los agentes alegaron, según el acta de la nueva denuncia, que Ricardo es un colaborador de pandillas y por eso lo acusaron de cometer agrupaciones ilícitas. Así se aseguraron de mantenerlo en prisión y que enfrente un nuevo proceso judicial por el mismo delito por el que había sido detenido inicialmente.

Tras la llamada telefónica, Rosa ha intentado comprender qué fue lo que motivó la decisión de los policías de volver a capturar a Ricardo. Por más que le da vueltas al asunto no logra llegar a una conclusión lógica de por qué hay policías, custodios, fiscales y autoridades que quieren mantener tras las rejas a un vendedor ambulante de hot dogs que no tiene vínculos con pandillas y quien antes del régimen de excepción no tenía antecedentes de ningún tipo. Rosa está segura de que su esposo no es un delincuente ni colaborador de pandillas. A ella no se le puede recriminar que no sabía de una doble vida mafiosa de su pareja y que por eso es ingenua al exigir que lo saquen de prisión. Ella comprobó, ante el juez, que no tenía un historial delictivo y que su principal arraigo era el negocio de comida rápida que ambos emprendieron después de acumular experiencia en diferentes empleos. En respuesta a esos arraigos el juez emitió la “carta de libertad”. Pero en el régimen, ese documento es un simple papel sin valor. De hecho, ese documento y la actitud del juez en este caso es casi una excepción entre los miles de casos en que los jueces desechan arraigos y simplemente mantienen en prisión a todos los detenidos, a pesar de demostrar que no tienen vínculos con pandillas.

En El Salvador, la legislación exige que las personas sospechosas de haber cometido algún crimen sean procesadas judicialmente en la jurisdicción donde supuestamente cometieron el delito o donde fueron denunciadas. Asimismo, la Constitución prohíbe el doble juzgamiento de una persona por el mismo delito. Pero en el régimen de excepción, el procedimiento legal ha sido diferente para casi 5,000 personas que han sido detenidas y procesadas arbitrariamente, según los informes de organizaciones civiles nacionales e internacionales —como Cristosal, Socorro Jurídico, Idhuca, Amnistía Internacional y Human Right Watch— que defienden derechos humanos y que han documentado casos de abusos de autoridad y torturas en el régimen. Entre esos casos está el de Ricardo.

Desde que Ricardo fue capturado, Rosa no ha tenido descanso. Para reunir toda la documentación y arraigos que presentó ante el juez tuvo que ausentarse días enteros de sus negocios para ir a las instituciones a pedir constancias, antecedentes y documentación que por burocracia se le dificultó tener de inmediato. Pausar sus negocios y atenderlos sin ayuda de su esposo le impactó profundamente. Por varios meses tuvo que levantarse a las 3:30 de la madrugada para atender a la clientela en una jornada que terminaba hasta las 6:00 de la tarde. Su esfuerzo, sin embargo, fue insuficiente. Tomó la decisión de cerrar parte del negocio y vender algunas de las herramientas de trabajo para lograr pagar las deudas, al mismo tiempo que reunir dinero para mantener a flote el hogar y comprar el paquete de artículos de higiene personal y comida para Ricardo en la cárcel.

Todo eso fue cargando a Rosa hasta el punto de querer explotar por la desesperación de sentirse impotente y no saber qué saber. Así que cuando la abogada la llamó para explicarle que Ricardo había sido recapturado y que la “invitaba a seguir esperando y a tener paciencia”, estalló.

“‘¿Esperar cuánto tiempo más?’, le pregunté. ‘Yo no sé si él está vivo, yo no sé si él está bien. Yo no sé nada de él y ustedes no nos dan más información, sino que simplemente dicen que a ustedes tampoco les están dando información. No sé si está vivo, si está muerto, no sé nada de él’, le dije”.

Si para ese momento Rosa no tenía información acerca del caso de su esposo —más que solamente la que le proveía la abogada— ahora tiene menos. Lo único que sabe es que actualmente, por el nuevo proceso judicial, Ricardo tiene asignado otro abogado de la PGR que lo representó legalmente en la primera audiencia. Como no ha logrado comunicarse con ese abogado, le ha sido imposible saber cómo es que está enfrentando dos procesos judiciales al mismo tiempo por el mismo delito ante distintos jueces. Pero lo que más le preocupa es que en el primer caso tenía como medida sustitutiva a prisión ir cada ocho días al Juzgado para firmar y aún le quedaba una audiencia pendiente.

“Me preocupa que en el primer caso no consideren que sigue detenido y tomen como que ha fallado a las medidas por no presentarse para firmar cada ocho días en el juzgado”, dice Rosa y luego agrega: “Ya topé. Ya no puedo, pero estoy luchando porque sé que es inocente y luchando para no quedarme estancada, pero hay momentos que me quebranto, pues me pongo a llorar”.

Rosa también teme que los policías hagan lo mismo con su hijo, menor de edad, a quien en varias ocasiones los agentes han detenido en la calle, cuando regresa de estudiar.

“Es algo tan confuso. La Policía dice que su deber es proteger, pero ellos no están protegiendo, están causando temor. La justicia debería empezar apoyando a la juventud, pero lo que están causando es que les tengan miedo a los policías. A mi hijo le da miedo salir solo”, lamenta.

Rosa ha decidido que su hijo permanezca en casa y solamente salga a la escuela. Ni siquiera lo lleva al negocio como su ayudante, para evitar que los policías lo capturen arbitrariamente como lo hicieron con Ricardo el 22 de mayo de 2022.

Ese día, según recuerda Rosa, su esposo estaba preparando unas tortas mexicanas para unos clientes cuando los policías llegaron al negocio y le dijeron que necesitaban hacerle unas preguntas en la delegación. Ricardo dejó de hacer las tortas y acompañó a los agentes. Un par de horas después, Rosa fue a buscarlo porque ya se había tardado demasiado. En la estación policial, Ricardo le explicó que los policías lo estaban acusando de colaborar con las pandillas y que quedaría detenido.

Cuando Rosa reclamó a los policías, ellos argumentaron que lo estaban capturando porque recibieron una llamada anónima contra Ricardo. En ese momento, una mezcla de temor con rabia se apoderó de ella, según recuerda.

“Yo les dije que hace cinco años mataron al papá de mis hijos y personas como esas (pandilleros) lo mataron por no tener la renta. Nosotros hemos tenido que pagar extorsión (a los pandilleros) para poder trabajar. ¿Cómo en su sano juicio van a creer que colaboramos con ellos?”, les dijo en ese momento.

Sus palabras no fueron escuchadas. Los policías detuvieron a Ricardo y en el acta de detención le pusieron alias “El Richi”, solo porque ese era el nombre de la venta de hot dogs y tortas.