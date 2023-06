Desde hace cuatro años, El Salvador ha tenido en sus manos un préstamo para la construcción del nuevo Hospital Rosales, pero en todo ese tiempo no lo edificó, aunque parte del dinero sí se lo gastó. El préstamo fue un trámite gestionado por el anterior gobierno y desembolsado durante la presidencia de Nayib Bukele. El pasado 15 de junio, el mandatario llegó al terreno donde se levantará el nuevo hospital para anunciar que finalmente será construido y afirmó que lo hará con “fondos propios” del país.

“Los fondos de esta inversión son cien por ciento propios. Es decir, son fondos GOES (Gobierno de El Salvador). No como dice la oposición: ‘¡Ahí les dejamos el dinero!’ No sé a dónde lo dejaron, ¿en qué cuenta? Que nos avisen”, dijo el presidente el 15 de junio pasado, en el evento de colocación de la primera piedra.

La sección Ojo de Gato de GatoEncerrado, que verifica el discurso público de los funcionarios en El Salvador, te explica cómo iniciaron las gestiones para obtener el préstamo; cuánto dinero lleva recibiendo el gobierno de Bukele por año y cuánto ha gastado a la fecha. Asimismo, qué hay detrás de la demora de la construcción del nuevo hospital que debió iniciar en 2019 y finalizar este año, a más tardar en junio.

Origen de los fondos

En la gestión de la exministra de Salud del primer gobierno del FMLN, doctora María Isabel Rodríguez, hubo una planificación para reformar el sistema de salud a través del Programa Integral de Salud (Prides I). Ese plan fue apoyado en 2009 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con $60 millones. El proyecto fue ejecutado entre 2010 y 2015. Y una vez finalizado, el segundo gobierno del FMLN quiso continuar con el Prides II. Por lo que en 2016 iniciaron las gestiones para un nuevo préstamo por $170 millones que serviría para varios propósitos, entre ellos construir dos hospitales, uno en San Salvador y otro en la zona norte.

El partido Arena se opuso durante dos años a dar sus votos para el nuevo préstamo alegando que el destino de los fondos no tomaba en cuenta las prioridades del país. Nayib Bukele, quien en 2018 gobernaba la alcaldía de San Salvador bajo la bandera del FMLN, reprochó la decisión de la bancada de derecha: “Arena no tiene moral para criticar el estado del (actual) Hospital Rosales. Tuvimos el financiamiento del BID para tener un hospital de primer nivel y los mezquinos no dieron su voto. 100 veces se les pidió. Más de 120 millones de dólares, perdidos”, se lee en un mensaje publicado el 21 de febrero de 2018 en su cuenta de Twitter. Cuatro meses después, Arena dio los votos para continuar con el proceso.