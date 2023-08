¿Ustedes han hecho propuestas para que se discuta algún tema medioambiental?

Nosotros hemos insistido en este tema de la aprobación de la reforma del artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente, hemos propuesto una ley de reducción de plásticos; sin embargo, han sido iniciativas que no han llegado a la comisión porque la lógica que tiene Nuevas Ideas en esta Asamblea Legislativa es que aquella iniciativa que no venga del gobierno, que no venga de Capres o que no sea de Nuevas Ideas, no pasa. Entonces, no sabemos dónde están, lo que sí sabemos es que nunca llegaron a la comisión. Hemos insistido en la comisión para que se aborde este tema, tampoco hay disposición. En lo que va de este año, la comisión ha sesionado muy poco, desde finales de octubre del año pasado que la comisión se reunió, se volvió a convocar hasta marzo de este año, luego se convocó otra vez para aprobar un informe trimestral. La comisión sólo se convoca cuando hay un expediente necesario por aprobar. Para poner un ejemplo de cómo trabaja Nuevas Ideas, en la Comisión de Legislación hay alrededor de 22 expedientes en espera; pero mientras no llegue un expediente que sea urgente de probar, no se convoca.

En general, ¿cuál es su opinión sobre el funcionamiento de esta institución que se ha llamado “nueva” Asamblea Legislativa?

Yo creo que esta es una Asamblea más de discurso, más de redes sociales, más comunicacional, pero que no produce y que lo que produce es de acuerdo a los intereses del gobierno. Es una Asamblea que ha obviado discutir los problemas profundos del país. Si regresamos al tema medioambiental, para mi uno de los temas que la comisión debe estudiar es el tema de la prohibición de los agrotóxicos, que es un tema que también ya estaba ahí, la ley de cambio climático, el tema de la reducción de los plásticos, entre otras. Para mí, esta legislatura 2021-2024 es una Asamblea que legisla y que juega en contra los intereses de la población, es una Asamblea que ha quedado a deber en los problemas más sensibles para la gente y que ha puesto en evidencia cuál es el verdadero interés de quienes ahora tienen el poder, de quienes tienen los números y la correlación, y claramente no es su prioridad resolver los problemas a la gente a través de una propuesta de ley. Es una Asamblea que aunque en su discurso dice que es la “nueva Asamblea” y que es la casa del pueblo, ha cerrado sus puertas y sus oídos a los intereses de la población.

Algunos de los cuestionamientos contra las asambleas anteriores eran los privilegios que tenían los diputados, la contratación de personal partidario, incluso contratación de familiares y las plazas fantasmas. Al inicio de la legislatura, el presidente de esta Asamblea, Ernesto Castro, dijo que iban a cambiar esas prácticas de corrupción. ¿Esto ha cambiado? ¿Usted como diputada de esta Asamblea Legislativa ve que existen cambios?

Esta Asamblea y sus diputados es la más incoherente, al menos en lo que yo conozco recientemente y yo puedo hablar con tanta propiedad porque vengo de legislaturas anteriores. Esta Asamblea, estos diputados que se vendieron a la población, porque en campaña ahí los veíamos en entrevistas, en las comunidades, diciendo que una vez llegaran a esta Asamblea Legislativa iban a eliminar todo tipo de privilegios, hablaban de los asesores, de los viajes, hablaban de la seguridad, de camionetas. Dos años tiene ya esta nueva legislatura, administrada por Nuevas Ideas, pero no lo ha hecho. Es decir, aquel discurso que le sirvió para campaña, para ganar 56 diputados, ahora lo han dejado en el olvido. ¿Y qué vemos? Vemos cada 15 días caravanas de diputados que se suben a un avión, y que como no hay acceso a la información, no se puede conocer cuál es el fruto de esos viajes, quién pagó los viáticos o el pasaje de los diputados, ellos dicen que de su salario, pero no hay forma de comprobarlo. Entonces, no han sido capaces siquiera, al menos, para decir a la población “miren, hicimos lo que les prometimos”. Nuevas ideas tiene el presupuesto institucional más alto en esta Asamblea Legislativa, también por el número de diputados. Dijeron que se iban a bajar el salario, pero no han sido capaces tampoco de hacerlo, al contrario, le subieron el techo o el presupuesto asignado a cada diputado que hasta la legislatura pasada era de 12 mil dólares, hoy la asignación que cada grupo parlamentario tiene por cada diputado es de 14 mil dólares. No han sido capaces de quitarse la seguridad, y si nosotros vemos, ahí tienen un gran número de asesores contratados, una planilla que rebasa incluso aquellos que cuando vinieron quitaron, porque decían que eran plazas fantasmas, porque decían que eran amigos, que eran hermanos, quitaron a unos pero pusieron otros; es decir, no combatís el problema, lo que querían era liberar el espacio para meter a su gente. Al día de hoy ni siquiera nosotros podemos conocer de cuánto es la planilla de la Asamblea Legislativa, y en esta reserva de la información incluyen a todos los grupos parlamentarios. Es algo que nosotros siempre hemos señalado, el grupo parlamentario debe transparentar su gastos, su planilla.

Hablando de presupuesto, ¿cómo funciona la asignación? Recuerdo que en las legislaturas pasadas, el FMLN decía que manejaba un solo presupuesto, no le daba un presupuesto a cada diputado, ¿cómo es ahora? ¿Usted como diputada tiene asignado un presupuesto?

Pues, en teoría el presupuesto de manera institucional se asigna a cada grupo parlamentario de acuerdo al número de diputados, y por cada diputado o diputada se asignan 14 mil dólares; no es que le dan al diputado los 14 mil dólares, se lo asignan al grupo parlamentario y quien lo administra es el jefe de fracción de cada grupo parlamentario. Yo puedo decir con mucha propiedad y mucha solvencia, Dina Argueta no tiene hasta el día de hoy asesores contratados. Con la compañera Anabel (Belloso) no tenemos.

Entonces… ¿Cómo se asesora?

Parte de lo que hacemos de forma individual, no tenemos alguien que nos apoye en el tema de asesoría técnica. Sí tenemos una secretaria, un ordenanza y un asistente.

¿A quiénes se les paga del presupuesto de los 14 mil dólares?

Sí. Lo demás es el jefe de fracción el que debe administrar. Quizá otros detalles los debe de dar a conocer el jefe de fracción, él sabrá cómo lleva la utilización de todos estos recursos. Pero, esto no es solo para el grupo parlamentario del FMLN, a todos los grupos parlamentarios les dan 14 mil dólares por diputado, obviamente a Nuevas Ideas le dan 14 mil mensuales por 56 diputados.

Pero, entiendo que con esos 14 mil dólares, el diputado o diputada puede decidir a quién quiere contratar y con tal salario…

El grupo parlamentario ha definido mecanismos o perfiles para cada plaza. Insisto, yo al día de hoy tengo una secretaria, ordenanza, asistente, tengo allí una plaza de comunicaciones de la cual yo todavía no he hecho uso. Pero, se supone que cada diputado debe de tener el equipo que le permita un buen funcionamiento. Pero lo que sí, desde el inicio de la legislatura, la compañera Anabel y yo no tenemos asesores. Eso si no ha sido posible, no hemos tenido la oportunidad de tener un asesor, pero que hemos venido funcionando, nuestro trabajo lo hemos hecho independientemente tengamos o no tengamos un equipo asesor, hemos tratado en estos dos años de proponer iniciativas. Solamente en 2021 presentamos más de 22 iniciativas, de mayo a diciembre. En 2022 hemos también propuesto otras iniciativas, unas que vienen desde los sectores, otras que hemos producido nosotras y que han acompañado los sectores. Porque a pesar de una correlación que es desfavorable, ese carácter de ser propositivos, de acuerdo a los problemas que no son visibilizados en esta Asamblea Legislativa, que necesitan ser discutidos o al menos que necesitan estar en la opinión de la población, hemos decidido acompañarlos y presentarlos y es así como hemos presentado varias.

La Asamblea Legislativa tiene asesores. ¿No apoyan a los diputados?

No, no, no, entiendo que estos son más el equipo asesor de la Asamblea, de forma institucional, es más para apoyo a comisiones; o sea, ahora todo el tema institucional lo controla Nuevas Ideas. Nosotros si bien es cierto, hemos tenido el acompañamiento desde fuera de algunos compañeros o amigos que de alguna u otra manera de forma técnica nos sustentan o nos retroalimentan de alguna información que sea necesaria acá, pero así alguien que digamos este está contratado por Dina para ser asesor, no, y creo que vamos a finalizar así la Legislatura sin tener un asesor.

Desde el inicio de la legislatura, vimos una división en el FMLN. Usted siempre habla: “la diputada Anabel y yo”, y la otra parte que es el diputado jefe de fracción, Jaime Guevara, y la diputada Marleni Funes, parece que son el otro grupo. De hecho, en algunas iniciativas votan distinto. Usted vota en línea con la diputada Anabel Belloso, incluso en dupla hacen algunas propuestas. ¿A qué se debe esto?

Bueno, y quizás de forma así muy genuina, yo me refiero más a Anabel porque con ella vengo desde la legislatura pasada, con ella compartimos, fuimos diputadas propietarias, venimos de ser suplentes las dos, ya hay un recorrido, además de tener un compañerismo y amistad que nos une con ella; o sea, hemos tenido un trabajo más de cerca, no desde esta legislatura, no desde estos dos años, sino que es algo que ya hemos venido trabajando de legislaturas atrás. La compañera Marleni Funes fue suplente la legislatura pasada, pero no tuvimos quizá ese trabajo porque no compartimos las mismas áreas de trabajo, porque ella estaba en otra comisión y yo tenía otros compromisos. Entonces debo decir eso. Y sí, es cierto que existen diferencias, que yo creo que son válidas, eso sería aburrido que todos pensáramos iguales y que todos actuamos de la misma manera. Entonces, el partido se ha conformado con diversidad de pensamientos y opiniones aún al interior de nuestro partido y en el grupo parlamentario. Debo decir que esta legislatura es especial en todos los sentidos, han sido momentos bien complejos que nos ha tocado enfrentar y creo que en algunos momentos hemos tenido opiniones diferenciadas que se han visibilizado en las votaciones, y eso si alguien me pregunta: ¿Es malo? Para mí no, porque cada diputado, y claro se hace la comparación justamente con otros periodos legislativos, donde todos estábamos juntos, y yo puedo decir que no en todos.Yo puedo poner aquí un ejemplo bien claro, que también tuvimos fuertes discusiones al interior de nuestro grupo parlamentario que fue con la Ley de Reconciliación. Un grupo de diputados de la fracción de aquel momento no estuvimos de acuerdo y no votamos. Debo decir también el tema de la Ley de las zonas económicas especiales, cuando fuimos gobierno fue uno de los temas que anduvo por ahí y no pasó en esta Asamblea Legislativa porque parte del grupo parlamentario tuvo resistencia a esa propuesta; es decir, no somos como estos ahora que si algo ha nacido allá en Casa Presidencial ya aquí ya tienen el dedo para apretar el botón.

Ahora, en este nuevo escenario, antes de finalizar la legislatura pasada, Anabel y yo seguimos aquí porque veníamos de aquella y seguimos aquí, en cambio a los compañeros los comenzamos a ver hasta mayo (2021). Entonces, una de las decisiones que nosotras tomamos fue no acompañar o no avalar ninguna iniciativa que viniera a esta Asamblea Legislativa en materia de endeudamiento. Ya sabemos sobre qué lógica va a ser el endeudamiento que del gobierno viene a esta Asamblea Legislativa, donde no hay transparencia, no hay información y no hay un sustento de las iniciativas. Entonces, nuestra decisión fue “no vamos a acompañar ningún tipo de endeudamiento”. Al inicio, quizá los compañeros actuaron de buena fe y dijeron: “bueno, vamos a apoyar esta iniciativa porque viene un préstamo para la primera infancia, 250 millones de dólares, luego viene este de mi Nueva Escuela”, y claro en la lógica de que es para la población, pero al final es una deuda que el gobierno y que el país adquiere, que los salvadoreños tenemos que pagar, y ahí pudo evidenciarse, nosotras no votamos, nosotras votamos en contra del endeudamiento y los compañeros votaron a favor y esa quizá ha sido como la ocasión más visible que la población ha podido presenciar. Y por eso dicen “hay división”, yo creería tal vez no división, sí hay diferencias de opiniones, pero eso es válido. Podemos tener diferencias de cómo se administran las cosas, ya sea internas o externas, pero tenemos una visión, compartimos principios y valores, somos militantes de este partido los cuatro y cada uno a nuestro estilo y desde nuestra forma de militar en el FMLN en el territorio y nuestra conducta como funcionarios tratamos de hacerlo.