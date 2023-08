No obstante, para el magistrado Orellana no es competencia del TSE verificar la legitimidad de la Sala: “Yo como funcionario no puedo ir a decir: ‘voy a verificar si esta autoridad ha sido legalmente electa’”, dijo a esta revista y agregó que bajo esa premisa “todas las resoluciones que están emitiendo los jueces que ha nombrado la Sala serían resoluciones que no tendrían validez”.

A pesar de esos argumentos de Orellana, el constitucionalista Anaya insiste en que el deber de los funcionarios no es obedecer a una Sala de lo Constitucional sino cumplir con la Constitución que dispone que la reelección presidencial inmediata está prohibida.

En 2014, la Sala de entonces declaró inconstitucional la candidatura de Elías Antonio Saca quien buscaba competir por la presidencia del país luego de cinco años de haber dejado su cargo como presidente. Los magistrados de ese momento le recordaron al TSE que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, señalada por la Constitución, “exige el transcurso de dos períodos del cargo antes de la eventual reelección de una misma persona”. Es decir, un expresidente debe esperar diez años para competir nuevamente.

Pero esa postura cambió en 2021 con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista. En su primera plenaria, los diputados de Nuevas Ideas destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional —que frenó los abusos estatales en los primeros dos años del Gobierno de Bukele— e impuso nuevos funcionarios al frente de la interpretación de la Constitución, sin pasar por el debido proceso de selección. El 3 de septiembre de 2021, es decir a tan solo cuatro meses después de ser nombrados, los magistrados de la nueva Sala emitieron una resolución que abrió la puerta a Bukele para un segundo mandato consecutivo.

En la resolución, los magistrados interpretaron uno de siete artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial: el artículo 152 que señala que no podrá ser candidato a presidente “quien haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. Para la nueva Sala, ese “periodo inmediato anterior” no es el de Bukele sino el del expresidente Salvador Sánchez Cerén y por lo tanto es él quien tiene la prohibición de buscar la reelección presidencial.

De esa forma, Bukele ha logrado competir como candidato presidencial en las internas de su partido Nuevas Ideas, y posteriormente se espera que se inscriba oficialmente como candidato a la presidencia por segunda ocasión.

El exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, dijo a esta revista que lo emitido por la actual Sala, a la que llama “ilegítima” es una resolución y no una sentencia sobre la reelección. “Y no podría haber tampoco una sentencia porque la Constitución en sus cláusulas pétreas es sumamente clara acerca del principio de la alternancia como forma de gobierno. En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de salvaguardar la constitucionalidad”.

Para el exfuncionario, la obligación de los magistrados no es acatar resoluciones que contraríen la Constitución sino resolver la petición de Bukele de competir por un segundo mandato “a la luz de la constitucionalidad del país, que a lo largo de la historia ha sido garantista del respeto al principio de la alternancia en el ejercicio del poder y por ende a la no reelección”.

Las “cláusulas pétreas” que menciona Chicas son artículos de la Constitución que no pueden reformarse. Por ejemplo, los referentes a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

El rol del TSE

La Ley de Partidos Políticos delega al Tribunal Supremo Electoral la autoridad máxima en materia electoral y le demanda ser una institución “independiente y no supeditada a organismo alguno del Estado”. Pese a ello, cuatro de los cinco magistrados han expresado en varias ocasiones que no están por encima de las órdenes de la Sala de lo Constitucional.

Al respecto, la abogada y experta en derecho electoral, Ruth Eleonora López, dijo a GatoEncerrado que “no existe una regulación que obligue a los magistrados a actuar en contra de la Constitución”. Y aunque luego Bukele acudiera a la Sala para intentar validar su candidatura, “los jueces electorales habrán actuado en el marco de la Constitución y no podrían ser señalados legalmente por ello” si se opusieran a validar la inscripción de la candidatura.

Pero la situación se hizo más compleja cuando la Asamblea, dominada por el oficialismo, aprobó a inicios de este año castigar con hasta 20 años de cárcel a quienes obstaculicen la inscripción de candidaturas para las elecciones. En este caso, el exmagistrado Chicas señala que la única candidatura que podría tener impedimento para ser inscrita es la de Bukele, por no cumplir los requisitos de la Constitución, y por lo tanto esa reforma se convierte en “una estrategia intimidatoria” hacia los magistrados.

“Si sienten temor de cumplir sus obligaciones, renuncien. Si creen que no van a poder defender la Constitución, apártense. Cualquier funcionario que se sienta incapaz de cumplir su juramento debería renunciar”, agregó Chicas, el exmagistrado del TSE.

Hasta el momento, el TSE ha sido señalado no solo por haberse convertido en la primera institución de control que “reconoció” la candidatura de Bukele, sino que a criterio de Ruth López también es mal visto porque no sanciona la campaña adelantada que sostienen funcionarios tanto en el país como en el extranjero. Tampoco inicia procesos sancionatorios por la falta de entrega de información sobre los donantes de los partidos políticos. Y no ha tramitado, hasta este momento, los procesos sancionatorios pendientes de la campaña de 2019 en el que el demandado era Bukele.