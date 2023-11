Una inscripción sin obstáculos

La decisión de aceptar la inscripción de Bukele y Ullloa fue inmediata y sin mucho análisis legal. El 27 de octubre, apenas un día después de que ambos funcionarios presentaran la solicitud, esta revista buscó a los magistrados del TSE para preguntar si la documentación del mandatario estaba en orden o si faltaba algún documento para cumplir con los requisitos. Uno de los magistrados aceptó responder las preguntas de GatoEncerrado bajo la condición de no revelar su nombre, y solo se limitó a decir que no había reparos ni prevenciones que se le harían a la solicitud de Bukele.

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo explicó a GatoEncerrado que uno de los requisitos que Bukele también debía llevar ante el TSE era su confirmación de que dejará el cargo seis meses antes de terminar su mandato. “Una manera de interpretar lo que dice la Sala es que al momento de solicitar la candidatura ya se le haya concedido el permiso”, manifestó Bertrand Galindo.

Sin embargo, el magistrado del TSE confirmó que en la solicitud de Bukele no había ninguna documentación relacionada con los seis meses previos al siguiente periodo presidencial, en los que el mandatario no debe ejercer la Presidencia de la República como parte de los requisitos que exige la misma resolución de la Sala que lo habilita para buscar la reelección. El magistrado explicó que ese requisito debe tramitarlo y cumplirlo ante la Asamblea Legislativa y no ante el TSE.

Otro magistrado, quien también pidió anonimato, es del mismo criterio de que ese requisito de entregar la presidencia seis meses antes del siguiente periodo es un trámite que le corresponde a la Asamblea: “Esa no tiene que presentarla al Tribunal Supremo Electoral, esa tiene que presentarla ante la Asamblea Legislativa. Él no está obligado a decirnos a nosotros: ‘Miren me voy el primero de diciembre’, él lo tiene que hacer de acuerdo a lo que la sentencia de la Sala lo dice”, explicó el funcionario. Añadió que sólo en el caso de no presentarla ante la Asamblea se estaría incumpliendo lo que establece la sentencia.

TSE desestima las peticiones para rechazar la candidatura de Bukele

Previo a que Bukele y Ulloa presentaran la solicitud de inscripción, el dirigente del partido Nuestro Tiempo, Andy Failer, junto a su candidato presidencial Luis Parada, así como los abogados Enrique Anaya y José Marinero, entre otros actores, pidieron al TSE que rechazara la petición de Bukele por violar la Constitución, además de que cuatro de los magistrados se recusaran de conocer la diligencia porque habían adelantado criterio desde el pasado 4 de septiembre de 2021.

Sin embargo, el Tribunal desestimó las peticiones. Según José Marinero, quien es líder del movimiento Sumar que postuló a Luis Parada y Celia Medrano, el TSE les informó que deben interponer un recurso de nulidad cuando la candidatura de Bukele esté inscrita y cuando se publique la resolución en la página web.

“Aunque no compartimos el criterio del @TSEElSalvador y además nos preocupa que no rechazó de oficio la inconstitucional candidatura, con (Enrique Anaya) @enrique_anayasv pediremos la nulidad en cuanto sea publicada la inscripción. La ley nos da apenas 24 horas para hacerlo”, escribió Marinero en su cuenta de X.