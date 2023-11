"Es hipócrita, como mujer, firmar esto": Cesia Rivas de Vamos sobre pacto de no violencia electoral que impulsa el TSE

El magistrado Julio Olivo elogió la “valentía” de la dirigente de Vamos para denunciar la violencia política en contra de las mujeres y agregó que le parece “delicada” la falta de confianza de los actores políticos en el Tribunal, ya que eso no les había pasado antes.

“A mí como autoridad electoral me preocupa eso, la no asistencia de algunos actores políticos, me preocupa que las mujeres no confíen en la autoridad electoral para dirimir esas controversias o combatir, por ejemplo, la violencia que se está ejerciendo en contra de la mujer”, sostuvo Olivo.

Partidos no creen en el TSE

Un día antes del acto público que realizaron los magistrados electorales, la dirigencia del partido Nuestro Tiempo informó en un comunicado oficial que no se haría presente al evento y tampoco firmaría, aduciendo que el TSE no muestra coherencia con los principios que establece el pacto versus la realidad.

“Coincidimos con el ente rector en cuanto a la necesidad de visibilizar y fortalecer estos elementos como parte esencial de un proceso electoral justo. Desafortunadamente, en los últimos meses, una serie de sucesos contrarios a los principios antes mencionados y nocivos al proceso electoral, han quedado en la impunidad”, reza parte del comunicado de Nuestro Tiempo.

El mismo partido mencionó que el TSE no ha ejercido su papel de juez electoral ante “el uso de recursos públicos para hacer campaña electoral” y que la “desinformación y la campaña adelantada y negativa se han convertido en herramientas constantes para el partido de gobierno y sus aliados durante este proceso electoral”.

Añadió que la autoridad electoral tampoco hace nada por el uso de colores partidarios en instituciones del gobierno y mucho menos sanciona al responsable de los ataques recibidos por el presidente del partido Nuestro Tiempo, Andy Failer. El instituto político detalló en un comunicado que después del ataque “se interpuso un escrito ante el TSE y dos meses después no ha habido respuesta (…) En lo que va de este proceso electoral ha prevalecido la impunidad”.

A finales de septiembre, Failer acudió ante el TSE para pedir la sanción máxima en contra del diputado Guillermo Gallegos, de Gana. El dirigente de Nuestro Tiempo lo denunció por “tergiversar” sus declaraciones en una entrevista televisiva.

“Pedimos que se instale una audiencia para presentar las pruebas por campaña negativa y anticipada en mi contra”, expuso Failer en su cuenta de X.

Según Failer, el diputado Gallegos sacó de contexto unas declaraciones que él brindó a un canal de televisión. Según el político, el diputado de Gana hacía ver que Failer tiene la intención de dejar en libertad a los pandilleros capturados en el régimen de excepción. Por estos ataques, el dirigente partidario pidió que el TSE le aplicara a Gallegos la multa máxima establecida en el artículo 245 del Código Electoral que establece el pago de $5,714.29 por hacer campaña adelantada negativa. Tanto Failer como Gallegos son candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa.

“Esperamos ver un mayor compromiso en las próximas semanas que nos permita creer que sí existen condiciones y voluntad de parte del TSE para garantizar las condiciones descritas en el pacto. De nuestra parte, queda abierta y nos comprometemos a participar de este proceso bajo los parámetros establecidos por la ley y con la ética que siempre ha caracterizado a nuestro partido”, dijo Nuestro Tiempo en un comunicado.

El FMLN se sumó al rechazo del pacto por razones similares a las del resto de partidos de oposición: “Nuestro partido ha decidido NO participar en dicho evento, por considerar que el TSE desarrolla este tipo de actos para mostrar ante la ciudadanía y la comunidad internacional que esta campaña se está desarrollando con normalidad y apegada a la ley”, expresó el FMLN en un comunicado oficial de su Comisión Política.

El partido de izquierda también denunció que el TSE ha mantenido una actitud pasiva y omisiva ante los “abusos y violaciones a este proceso por parte del oficialismo y por todo su aparato, entre los que se destacan: inscripción de una fórmula presidencial que es inconstitucional, permitir de manera abusiva la utilización de recursos públicos en función del partido oficial; abierta e intensa campaña de odio y violencia a través de los distintos medios, con énfasis en el campo digital, que transgrede las normas de buenas prácticas en este proceso; opacidad y exclusión del mecanismo de recepción y auditoría del voto en el exterior, con especial énfasis en el voto virtual remoto; y utilización del aparato del Estado a disposición de la agenda propagandística que favorece al proyecto autoritario del oficialismo”.

El presidente del partido Arena, Carlos Saade, dijo que no asistieron al evento para evitar ser cómplices de actos que son contrarios a lo que el TSE quiere pregonar con el Pacto de Entendimiento.

“Nosotros no vamos a venir a lavarle la cara al TSE cuando ellos de forma inconstitucional admitieron la reelección del señor (Nayib) Bukele (presidente de la República). La agresión la están cometiendo ellos en contra de la Constitución y en contra de las leyes, por eso no participamos como Arena; es más, no hay actos de violencia entre nosotros con otros partidos, somos nosotros los que estamos recibiendo esos actos de violencia”, criticó Saade, mientras solicitaban en el Tribunal Electoral la inscripción de sus candidatos a diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Además de las denuncias de los partidos políticos, la organización Acción Ciudadana también ha documentado, en uno de sus más recientes informes, casos en que los partidos políticos y el gobierno han realizado campaña electoral adelantada.

Ante estas denuncias de los partidos de oposición sobre campaña adelantada y violencia política, el magistrado Olivo explicó que ha insistido a sus colegas en el organismo electoral en que deben actuar de oficio y con firmeza ante casos que se observan de campaña adelantada, pero lamentó que ni siquiera los agendan para estudiarlos.

“Me estoy quedando sin voz, más de una decena de veces en plantear que se apliquen las medidas cautelares sobre aquella campaña política adelantada. Lo he agendado reiteradamente, lo he denunciado en la televisión también y no hay manera de que se quiera avanzar en esa temática, de combatir la campaña electoral adelantada, sancionar a aquellos que están violando la ley electoral”, manifestó Olivo.

El magistrado Guillermo Wellman, por su lado, acusó a los partidos políticos de oposición de no tener vocación democrática y de querer perturbar el orden de un proceso electoral. En el mismo sentido, hizo el llamado a participar en las convocatorias del TSE y a la tolerancia en política.

La presidenta del Tribunal, Dora Esmeralda Martínez, señaló que el Pacto de Entendimiento, que los partidos de oposición no quisieron firmar, comprende 15 compromisos que los partidos políticos adquieren sobre la legalidad, prevención y erradicación de toda forma de violencia política que incluye los derechos de las mujeres a cargos de elección popular para las elecciones de 2024.

En un comunicado emitido por el Tribunal Electoral se detalla que entre las obligaciones de los institutos políticos están: realizar una campaña electoral que contribuya con el proceso democrático salvadoreño, generar condiciones para el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía, respetar los principios de legalidad, la buena fe y la dignidad humana, así como los plazos establecidos para el ejercicio de la campaña electoral.

Asimismo, prevenir, sancionar y erradicar las violaciones al derecho de las mujeres a la participación política, también cualquier acto de violencia política contra las féminas, socializar el Protocolo para la Prevención y Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia Política, evitar el uso de imágenes de niñas y niños en campañas electorales, fortalecer los mensajes con enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad, adultas mayores, población LGBTIQ+, pueblos originarios y afrodescendientes, respetar el derecho y la libertad de otros partidos para hacer campaña electoral, “divulgando sus ideas y principios sin ningún temor”, así como los derechos humanos de los candidatos, de los electores y de todas las personas de la sociedad salvadoreña, las libertades de prensa y de información, facilitando el ejercicio de las mismas.

También evitar la manipulación de datos o creación de perfiles falsos en redes sociales para atacar a otros candidatos, evitar la difusión de información falsa o engañosa de manera sesgada, a través de diferentes plataformas digitales.

Los partidos políticos que suscribieron este pacto son el oficialista Nuevas Ideas y sus aliados Gana, PCN, Fuerza Solidaria, Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y Cambio Democrático (CD).