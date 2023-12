Presidenta interina de El Salvador recibió $1.2 millones sin justificación de la alcaldía de Bukele

GatoEncerrado buscó a Rodríguez desde el pasado 1 de diciembre por medio de la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, para pedirle que explique el destino de los 1.2 millones de dólares en cheques emitidos a su nombre y la justificación legal. Al cierre de esta nota, el martes 5 de diciembre, no había respuesta.

Consultados por esta revista, dos investigadores especializados en casos de corrupción y lavado de dinero que pidieron se mantenga en reserva su identidad por temor a represalias, explicaron que los indicios apuntan a un caso de corrupción. “Ella no puede recibir dinero por no hacer nada. El Estado no es un ente de beneficencia. Si no era su salario y tampoco prestó ningún bien o servicio, ella no podía recibir dinero”, explicó uno de los investigadores. Otro de los peritos añadió: “En todo caso, si ella hubiera adquirido contratos a título personal con la alcaldía de San Salvador, eso fue ilegal”.

Ambos peritos han estado involucrados en las investigaciones de casos de corrupción en los casos de los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Antonio Saca, procesados por haber desviado cientos de millones de dólares de la Presidencia por medio de la llamada “Partida de Gastos Reservados”, también conocida popularmente como ”partida secreta”, que consistía en un fondo convertido a efectivo y usado a discreción por los presidentes.

“El artículo 86 de la Constitución de El Salvador establece que los funcionarios del gobierno no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, dijo uno de los expertos consultados. El manual de procedimientos de pago a proveedores de la Alcaldía de San Salvador establece las funciones del tesorero o tesorera municipal y las describe así: “Tesorero (a): Firma Cheques y controla los gastos según la asignación de los fondos”.

“Si un funcionario público realiza actividades o recibe fondos fuera del marco de sus funciones o del marco legal establecido puede ser sujeto de peculado y actos arbitrarios”, señaló uno de los investigadores.

Sobre quién autorizó la emisión de los cheques a nombre de Claudia Rodríguez, esta información no consta en el documento al que GatoEncerrado tuvo acceso. Sin embargo, en el acta ordinaria de la sesión número uno del concejo municipal de Bukele consta que “por unanimidad” se nombra como refrendarios de cheques (personas autorizadas para firmar cheques) de Tesorería a la misma tesorera más otras tres personas: la persona a cargo de la sindicatura, quien funja en la dirección de administración y quien tenga a cargo la jefatura de contabilidad. Sin embargo, cada cheque deberá llevar siempre al menos una de dos firmas “indispensables”: la de la tesorera o la de la síndica.

En aquel momento, la síndica municipal era Ana Xochitl Marchelli Canales, el director de administración era Miguel Kattán Readi y la jefa del departamento de Contabilidad era Sandra Lisseth Hernández. Desde septiembre, GatoEncerrado buscó a Marchelli, pero nunca respondió.

En una auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República en el año 2018 a las finanzas de la Alcaldía de San Salvador, los auditores cuestionan a la entonces síndica municipal sobre algunas compras realizadas por la alcaldía. Ante los cuestionamientos, Marchelli respondió por escrito que la tesorera Claudia Juana Rodríguez nunca quiso trabajar de la mano con la sindicatura, así como “nunca quiso entregar información financiera de la municipalidad”. Una de las funciones que el artículo 51 del Código Municipal otorga a la sindicatura de las alcaldías es la de “examinar y fiscalizar las cuentas municipales”. Marchelli dijo que no pudo hacerlo porque Rodríguez se resistió a entregar información. “Reitero que en varias ocasiones solicité informe de gastos a tesorería y tampoco me fueron enviados, pues la señora tesorera dijo que solo el alcalde podía darle órdenes y solicitarle algo”, escribió Marchelli.

El 4 de diciembre, GatoEncerrado llamó a Kattán, quien ahora es secretario de Comercio e Inversiones del gobierno de Bukele. El funcionario tomó la llamada a su teléfono celular y, tras escuchar que se le pedía que explicara asuntos relacionados con las finanzas de la Alcaldía de San Salvador durante su gestión, respondió: “Yo no doy entrevistas”.

Consultado por Gato Encerrado, José Marinero, abogado especializado en derecho administrativo y políticas públicas, dijo que el movimiento de dinero tenía un parecido con el uso que gobiernos anteriores dieron a la llamada “Partida Secreta” desde la Presidencia de la República. “El hecho incontrovertible es que ella recibió ese dinero en sus cuentas personales. El uso que le haya dado todavía es secreto”, dijo.

Por otra parte, Jonathan Sisco, abogado del área de lucha contra la corrupción de Cristosal, señaló que el manejo de recursos públicos a título personal da pie al uso arbitrario de los mismos y que una vez en sus manos, se pierde el rastro del dinero y no se sabe qué pudo haber hecho con él.

Cómo sacar el dinero de un año en el último mes

Los cheques emitidos por la alcaldía capitalina a nombre de Rodríguez no eran constantes ni en monto ni en periodicidad. Es decir, no eran emitidos por una cantidad similar cada vez ni tampoco se erogaron mensualmente. Los cheques fueron emitidos por diferentes cantidades con variaciones que iban desde unos cientos dólares y a veces de miles. Por ejemplo: en mayo de 2015, el primer mes de la administración Bukele en la alcaldía capitalina, Rodríguez recibió un solo cheque por 34 mil 835.97 dólares. Al siguiente mes, en junio, recibió dos cheques, uno por 30 mil 912.15 y otro por 39 mil 332.64 dólares. Es decir que ese mes recibió más de 70 mil dólares en cheques a su nombre. En la casilla destinada a detallar la justificación del cheque únicamente aparece su nombre. Al siguiente mes, en julio, recibió un único cheque por 35 mil 329.64 dólares, mientras que en agosto no recibió ninguno.

Los montos tampoco eran regulares por año. En 2015, en ocho meses de administración se emitió nueve cheques a nombre de Rodríguez por un total de 315 mil 515.58 dólares. En 2016, en 12 meses de administración, fueron 11 cheques por una suma de 375 mil 376.70 dólares. Ese año le fue emitido un cheque por mes, salvo en mayo. En 2017, otro año que la administración Bukele gestionó por completo, se emitió ocho cheques por un total de 272 mil 78.70 dólares a nombre de Rodríguez.

En abril de 2018, el último mes del mandato de Bukele en la alcaldía de San Salvador, se produjo una emisión febril de cheques a nombre de Rodríguez: tanto el número de cheques como la suma de dinero equivalieron a poco menos que el monto total de los cheques de todo el año 2017. Aunque en los meses de enero a marzo no se emitió ni un cheque, en abril la alcaldía giró siete cheques que sumaban 234 mil 254.36 dólares. Todos fueron emitidos en un lapso de apenas tres semanas, entre el 3 y el 25 de abril. El último cheque de este tipo lo recibió el 25 de abril, cinco días antes de abandonar la alcaldía, por un monto de 31 mil 290.70 dólares. Tres meses después de esta emisión, el Movimiento Nuevas Ideas pedía al Tribunal Supremo Electoral la inscripción como partido y en su junta directiva provisional aparecía Claudia Juana Rodríguez como secretaria de finanzas.

Recursos municipales al servicio de Nuevas Ideas

Desde su llegada a la alcaldía de San Salvador, Bukele usó recursos municipales para fortalecer su imagen y también la del Movimiento Nuevas Ideas, que sería el germen del que ahora es su partido político. Durante los tres años que duró su mandato como alcalde, la administración Bukele pagó sumas millonarias en publicidad, impresiones de camisas, banderas y distintivos con el color cyan que luego terminaría siendo el color de su partido, algo que prohíben la Constitución, la Ley de Ética Gubernamental y el Código Municipal.