Presupuesto del ISP queda fuera del presupuesto general

A criterio del economista Rafael Lemus, otra maniobra de la reforma fue darle carácter financiero al ISP para sacar su presupuesto del gobierno central. De hecho, el Ministerio de Hacienda dijo que por esa razón el presupuesto del ISP no fue incorporado al Presupuesto General de la Nación 2024.

Lemus explicó que todas las instituciones de giro financiero, como Bandesal, Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario y Fondo Social para la Vivienda, no se integran al presupuesto del gobierno central porque tienen autonomía y sus operaciones no dependen del presupuesto. Sin embargo, el ISP no cumple con esos principios porque su giro es previsional, como el ISSS o el IPSFA, que forman parte del sector público no financiero. Por tanto, señaló que el ISP no tiene un giro “puro financiero”, es simplemente administradora de pago de pensiones.

“De tal forma que es normal que no se incluya (en el presupuesto general) pero es un artificio, fue una jugada, una manera de hacer el borra saldo de la deuda pensiones y dejar en esa área no presupuestaria el ISP; pero todos sabemos que el ISP no tiene patrimonio, su patrimonio son toda la deuda que ha emitido, que eso es patrimonio negativo”, explicó Lemus.

Aunque la reforma de pensiones fue aprobada en diciembre de 2022, para este año el presupuesto del Ministerio de Hacienda sí incluyó la unidad de “Financiamiento al Sistema Integral de Pensiones” por $570,563,652 para que el ISP financiara obligaciones previsionales y pagos relacionados con el FOP.

Un problema no resuelto

El economista Carlos Argueta sostuvo que existe la percepción de que el problema de las pensiones se solventó con el incremento del 30 % a las pensiones; sin embargo, aún hay desafíos. El primero es la sostenibilidad financiera del sistema, del que se desconocen los estudios actuariales sobre los que se hizo la reforma, porque toda eso es parte de la información reservada.

Patricio Pineda reiteró que la Mesa por una Pensión Digna mantiene su propuesta de cambiar la fórmula de cálculo de las personas basada en un modelo mixto que, si bien no solucionaría el problema del sistema, apalea la crisis de bajas pensiones durante 50 años.

Otro problema que persiste es la baja cobertura. Según Argueta, solamente una de cada cuatro personas trabajadoras cotiza al sistema de pensiones, el resto no lo hace porque está en la informalidad. Además, sólo una de cada seis personas adultas mayores tiene una pensión en El Salvador, lo que implica que cinco de cada seis están con un alto riesgo de pobreza.

Otro elemento que las autoridades deben de analizar es el tema demográfico. Según las proyecciones poblacionales, en la actualidad una de cada 10 personas son adultas mayores (de 60 años o más), pero Argueta sostiene que el cambio demográfico nos está alcanzando y dentro de 30 años ese porcentaje se va a duplicar; eso implica que dos de cada 10 personas demandará servicios de salud y atención previsional que no tendrá asegurados porque actualmente no se está garantizando.