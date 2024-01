COFOA desmiente al presidente de la Asamblea y pide que no politice su lucha

Los líderes comunitarios señalan que ningún gobierno, ni los pasados ni el actual, les ha prestado la debida atención y si bien admiten que las enmiendas a la ley aprobadas en julio del año pasado resolvieron en parte la problemática, aún falta mucho por hacer; pero lamentan que Castro confunda su lucha con un interés político.

“Nos molesta, nos sentimos dolidos, porque aparte de sufrir, buscamos algo que ya nos pertenece. Y aparte de que no nos apoyan, no nos recibieron, nos tratan como que nosotros andamos en partidos políticos, algo que no es así”, expresó Suyapa Canales, líder comunitaria de La Libertad, en conferencia de prensa un día después del enfrentamiento verbal entre el presidente de la Asamblea y la diputada Claudia Ortiz.

Antes de la polémica entre ambos parlamentarios, Castro aseguró que cuando reformaron la ley de Lotificaciones en julio del año pasado, aclararon que si se necesitaban más modificaciones estarían dispuestos a realizarlas e instó a los representantes de COFOA a sentarse a dialogar con él si es que deseaban solucionar su problemática, pero de tajo les dijo que no lograrían nada si lo hacían a través de los diputados de los partidos de oposición, a quienes tildó de ser “delincuentes”.

“Una vez más, señores de COFOA, aquí estamos y los vamos a recibir para dialogar, porque con el pueblo hablamos, con delincuentes no hablamos”, refutó el titular de la Asamblea.

Castro dejó en evidencia su enojo, porque según él, las comunidades se abocaron al FMLN, a Arena, a Vamos y no a Nuevas Ideas: “Lo que yo no logro entender es cómo se vienen a reunir con los que siempre los traicionaron, los que nunca hicieron algo, los que ni siquiera pudieron tener esos pequeños avances (reformas aprobadas en 2023). El día que ustedes quieran venir y que quieran solicitar hablar con nosotros, serán más que bienvenidos, porque para eso estamos, para hablar con ustedes. Lo que pasa es que ahora ustedes vinieron y pidieron hablar con el FMLN, Arena y otros partidos que se me van los nombres”, cuestionó el funcionario.

Los representantes de COFOA, sin embargo, desmintieron a Castro. En conferencia de prensa revelaron que meses antes de que llegaran a la Asamblea con su propuesta enviaron cartas a los 84 diputados de todos los partidos políticos sin tener respuesta, por lo que decidieron abocarse el día de la plenaria con el afán de ser recibidos, sin distinción de colores partidarios.

“Buscamos el apoyo y el acompañamiento de los 84 diputados bajo la modalidad de invitar a cada uno de ellos con cartas que llevamos a las sedes de la Asamblea Legislativa de cada departamento, algunas de estas cartas las entregamos a la recepción de estas sedes, otras cartas las entregamos directamente a los diputados, tenemos evidencia de eso, que los 84 diputados recibieron las cartas, incluso se les hizo llegar a muchos de ellos vía electrónica, no pueden decir los señores diputados de ningún partido político que ignoraban lo que nosotros íbamos a hacer el día de ayer (23 de enero) en nuestra acción”, reiteró Lobos, líder comunitario.

La diputada Claudia Ortiz recordó que la iniciativa ya había sido presentada hace unos meses por COFOA, pero la bancada oficialista también decidió rechazarla. Lo que hizo después el Ejecutivo fue enviar una nueva propuesta de ley en términos similares, pero que no abordaba aspectos integrales que permitieran una solución real y efectiva del problema.

Entre las nuevas enmiendas que COFOA propone están: que el Ministerio de Vivienda tenga competencia para conocer de los procesos, debiendo emitir una resolución con orden de cumplimiento dirigida al desarrollador parcelario para subsanar o compensar en cuanto al valor del inmueble, más una indemnización en concepto de responsabilidad civil, de acuerdo a la información obtenida por escrito de la consulta realizada.