Los candidatos a la Presidencia de la República no tienen propuestas claras ni proyectos concretos para mejorar el sistema de salud. Esa es la conclusión a la que llegaron las nuevas autoridades del Colegio Médico de El Salvador, tras escuchar a los aspirantes en un Foro Presidencial que la misma institución organizó. De los seis candidatos que están participando en las elecciones de 2024, solamente el presidente y aspirante Nayib Bukele se ausentó, mientras que los demás dejaron una impresión de que la salud es un tema al que aún no le han prestado atención en sus propuestas de gobierno.

El presidente electo del Colegio Médico y quien asumirá su cargo el 1 de marzo, Iván Solano, dijo a GatoEncerrado que la participación de los candidatos de oposición en el foro fue lamentable y que sus discursos políticos dejan en evidencia que no comprenden la situación real del sistema de salud y por eso tampoco tienen propuestas adecuadas para solventar las exigencias de la población y de los cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

“No encontramos propuestas definidas, sino más bien discursos políticos. Yo no vi una propuesta que me convenciera, fueron discursos políticos. Es decir, de políticos y no de técnicos en salud. No hubo propuestas claras. La que tuvo peor desempeño fue la señora arquitecta (Marina Murillo, candidata del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña, FPS)”, indicó Solano a GatoEncerrado.

A pesar de la penosa participación de los cinco candidatos, Solano reconoce que al menos se presentaron al foro, mientras que Bukele ni siquiera llegó y tampoco ha compartido públicamente, hasta la fecha, ninguna propuesta relacionada con la salud.