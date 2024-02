"En el Consejo Nacional Médico (propuesto por Fedemed) es donde viene el dardo envenenado": Solano

Ustedes, como médicos, saben cuales son las deficiencias que enfrenta el sistema de salud pública y el Seguro Social. ¿Cómo van a enfrentar ustedes, como nuevo Colegio Médico, toda esta situación de fricciones que existe entre el gobierno y el sector médico que se atrevió a denunciar las deficiencias que tiene el sistema de salud público?

Nosotros siempre somos propositivos y creemos en un diálogo, aunque tengamos visiones diferentes con la otra persona que esté frente a mí. Aquí hubo una guerra civil y dos grupos completamente opuestos lograron ponerse de acuerdo para el cese de la guerra civil. Propuestas hay muchas, nosotros, el sector salud, no voy a hablar del Colegio Médico, sino del sector salud, los trabajadores de la salud, que día a día trabajamos y conocemos las falencias, las virtudes de la salud pública en nuestro país, somos los más indicados para ser escuchados y como yo se lo dije a los candidatos presidenciales que llegaron al foro (de salud organizado por el Colegio Médico), nosotros no aspiramos a que uno de ellos tenga la varita mágica para subsanar los problemas de salud pública, lo que aspiramos es a que escuchen a los que saben de salud pública o a los que conocen los problemas de salud pública y a los técnicos, como le digo: allí van médicos, especialistas, facultades de medicina, sindicatos de salud y los técnicos que puedan tener los diferentes partidos políticos en el área de salud. Nos reunimos, discutimos, llegamos a un documento consensuado, y de allí lo que nosotros aspiramos es llegar a (diseñar una propuesta) y ya después de haber parido ese documento, llamar a los políticos y decirles: ‘ok señores, nosotros aquí tenemos esto y esta es nuestra propuesta, hablemos’. Y de allí nos ponemos de acuerdo los políticos con los técnicos y que firmen un compromiso político, que esa va a ser la hoja de ruta que se va a seguir. Esta es nuestra aspiración, nuestra utopía. Pero, ¿qué pasa si uno o muchos de los políticos de los partidos en contienda no aceptan eso? Yo lo pongo a veces como un ejemplo burdo y les digo a los colegas, porque muchos me preguntan: ‘¿qué vas a hacer si ellos dicen que no?’, yo les pongo este ejemplo burdo, cuando yo era cipote y soltero y me gustaba una cipota, yo veía cómo la convencía para que fuera mi novia, pero si la chica me decía ‘no’, ¿yo qué iba a hacer? Por lo menos me quedaba consciente de que yo había luchado, intentado. Eso es lo que buscamos nosotros, porque si nos quedamos: ‘ah, es que mire no nos van a hacer caso, para qué vamos a estar en eso’, entonces nunca vamos a intentar hacer las cosas.

Usted cree que así como pasó en 2003, hoy en 2024 estaríamos ante un riesgo de una privatización de la salud?

Mire, yo más bien no lo veo como ese proyecto inicial que fue impulsado por Arena, que fue la época del neoliberalismo y privatizaciones como tal. Pero probablemente podamos ir a una menor inversión en el sistema público, como las propuestas que estamos escuchando del gobierno argentino de (Javier) Milei, en donde busca de alguna manera quitar los programas sociales, entre ellos, la salud como un derecho humano que todos tenemos. Más bien yo no veo como un interés de privatizar la salud, yo más bien veo como un interés de tener todo bajo control y que no existan organizaciones, en el caso de salud, que puedan estar informando y denunciando las deficiencias del sistema. ¿Por qué pienso eso?, porque cuando uno ve el anteproyecto de ley que se ha presentado (Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas propuesto por la Fedemed), que tiene un objetivo muy bueno, como es el hecho de certificarle a usted que quien le está atendiendo en este momento verdaderamente es infectólogo y tiene los atestados para ser infectólogo; eso es buenísimo. Si ese es el objetivo de las certificaciones y recertificaciones, eso le asegura al paciente que está siendo atendido por alguien que es y no por gente que se dice que es algo y no lo es, y eso abunda en el país. Pero eso es como los espejitos que nos trajeron los españoles o la manzana rica que le dio la reina a Blancanieves, que por fuera se ve bien rica, pero viene envenenada, y ¿por qué envenenada? Mire, cuando analizamos el anteproyecto de ley dice el artículo 3: “Créase el Consejo Nacional Médico como una institución descentralizada, autonomía funcional y técnica, adscrita al Ministerio de Salud”. ¿Cómo es eso que va a depender del Ministerio de Salud? El artículo 18 dice que el presidente de la República emitirá el Reglamento de Aplicación de esta ley. Esa es otra cosa que no habla de independencia de este Consejo. Entonces, nuestra visión podrá ser muy paranoica, pero con los antecedentes de los políticos de nuestro país y me refiero de aquí hasta el PRUD (Partido Revolucionario de Unificación Democrática, que gobernó El Salvador durante las décadas de 1950 y 1960), etcétera. El Movimiento Patria allá por los años 30, etcétera. Tenemos derecho a pensarlo así. Creemos que este es un instrumento (propuesta de ley de Fedemed), sabemos que en la actualidad el sector salud que trabaja en el sistema público está amordazado, no puede expresar las deficiencias del sistema de salud porque ipso facto les quitan el trabajo o les hacen un llamado de atención y en el mejor de los casos les avisan primero: ‘mirá, andá quitá tu tuit, andá quitá en el Facebook’, etcétera. Si no, les levantan procesos, como la acusación a los 26 internos de abandono de sus labores o a los sindicalistas en salud. ¿A cuántos han despedido en este tiempo?

¿Cuál sería el temor?

A eso voy, ahorita el gobierno tiene el control del sector público de salud, pero le falta el sector privado de la medicina, ¿sí? Por ejemplo de nuestra Junta Directiva, nueve de los once que hemos sido elegidos todos trabajamos en el sector privado; entonces, esto puede ser un instrumento, el Consejo Nacional Médico (propuesto por Fedemed), allí es donde viene el dardo envenenado o la manzana envenenada por dentro, como un instrumento de terror para decirme: ‘Mire, doctor Solano, usted anda hablando mucho, deje de hablar porque sino le voy a suspender su licencia de médico’. Ese es el meollo del asunto, ese es el veneno que trae esto, ¿me entiende? Esa es la visión: poder tener el control del gremio médico, que es de los pocos sectores de los gremios de profesionales que no tiene el control hasta este momento.

Doctor, usted estuvo en el sector público…

24 años

… Sabe dónde aprieta el zapato, ¿me puede decir exactamente cuales son las falencias en el ISSS y en el Ministerio de Salud Pública que usted ha identificado?

Yo no puedo dar datos actualizados porque no estoy dentro de la institución y ahora mismo es bien difícil que colegas le puedan decir a uno: ‘mirá está faltando esto’. Pero, los problemas de salud, y no solo del Seguro Social sino de todos los que conforman el Sistema de Salud, vienen siendo prácticamente los mismos: hay desabastecimiento de medicamentos de forma periódica, hay citas médicas y de especialidades prolongadas; sobre todo, hay citas prolongadas para estudios, como puede ser una ultra abdominal, como puede ser una resonancia magnética u otro tipo de estudios, hay déficit periódico de insumos médicos, son los mismos problemas de los mismos de siempre. Entonces, ¿en qué magnitud estará actualmente?, lo desconozco.

Y como nuevo Colegio Médico, sobre esos puntos bien específicos, ¿ustedes ya tienen algún proyecto establecido para ver de qué manera se propone una solución a las autoridades correspondientes para reducir esas deficiencias?

De hecho, quiero comentarle que dentro de nuestra planilla va como tesorero el doctor Herbert Rivera Alemán, quien es un ortopeda formado en los Estados Unidos y quien fue el primer director del Seguro Social durante la gestión del presidente (Nayib) Bukele. En el primer gabinete, el señor presidente nombró al doctor Rivera Alemán como director del Seguro Social y fue el primer funcionario que presentó la renuncia al presidente Bukele en diciembre de 2020, fue el único funcionario. Se recuerda que es una acción que se supone que todos los diciembres, los ministros y funcionarios públicos ponen a disposición su cargo y el único que puso a disposición su renuncia fue el doctor Rivera Alemán, los demás funcionarios no lo hicieron, y le aceptó la renuncia el presidente. Durante los pocos meses que el doctor Rivera Alemán estuvo administrando el Seguro Social le puedo decir que él llevó a tasa cero, porque idearon políticas para cirugías de cataratas que había gran retraso, para otros tipos de cirugías que habían citas demasiado prolongadas, incluso de una manera consensuada con el personal de salud, porque él tuvo la capacidad de dialogar con el personal de salud, de llevar a cabo jornadas extras, obviamente recibiendo un salario extra, operando sábados, domingos, etcétera. Esa es una cosa que pudiera de alguna manera ayudar. Porque otro problema, que eso sí no se veía antes, es la fuga de especialistas, de sub especialistas, y yo soy un ejemplo de eso, porque yo me retiré del Seguro después de trabajar 24 años. Me fui durante la gestión del FMLN en 2016-2017 y recuerdo que el entonces director del Seguro Social, (Ricardo Cea Rouanet), me preguntó por qué renunciaba y prácticamente le dije: “Porque aquí no hay ningún incentivo, ustedes —me refería a él como partido político— han tenido dos gestiones y esto no ha cambiado, entonces por eso me voy”.

Además de la falta de incentivos, ¿qué más estará provocando la fuga de especialistas?

Principalmente las razones de la fuga de especialistas son: el acoso laboral, la sobrecarga laboral, el poco incentivo en cuanto a salarios, y es que prácticamente quieren ver al profesional de la salud, y no solo a médicos, a todo el personal de la salud, lo quieren ver como a un empleado de maquila, les interesan los números de cuánto van a producir o cuántos pacientes usted atiende en su consulta por hora, no la calidad que usted le brinda a ese paciente. Por ejemplo, los especialistas ahorita, según normativa del Seguro Social, que yo conocí por 24 años, dice que un especialista como su servidor debe de ver cuatro pacientes por hora, eso se reduce a quince minutos (por paciente), por eso la gente se queja: “si el doctor ni siquiera me ve, pasa llenando un montón de cosas”. Hoy que ya está medio digitalizado, allí está en la computadora; entonces, todo ese tipo de situaciones, y luego le reclaman a uno. Pero, por ejemplo, un cirujano está contratado de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, pero le tocó entrar a una cirugía de emergencia a la 1:30 de la tarde, está dentro de su horario de trabajo, aparte que es una emergencia quirúrgica y hay que operar y toca la responsabilidad; ese cirujano se mete, o un ginecólogo de aquellos que hacen procedimientos invasivos, sale 3:00 o 4:00 de la tarde. Eso no se lo reconocen en la institución, y le reclaman de por qué su producción, le llaman ellos: “Mirá, vos bien poquitos pacientes ves”, y no le ven lo demás; por eso es que decimos que ese es un factor que lo hacen a uno desmoralizarse.