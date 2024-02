El Diablo viste de policía

La amenaza

La comitiva que busca a Elías el 17 de julio es la misma con la que se halló el día del retén: El Diablo y dos soldados que se transportan en una todoterreno que ahora está aparcada en la calle. El Diablo detuvo la marcha del vehículo frente al sendero que lleva hasta la casa de Elías y caminó un par de metros entre piedras. Aunque los perros alertaron sobre la presencia desconocida, El Diablo se metió a la fuerza como si aquella propiedad le perteneciera o como si llevara orden judicial de allanamiento y se encaminó entre alambres de púas y tablones.

Con la alerta de los perros, quien salió a ver qué pasaba fue la madre de Elías y de inmediato comprendió lo que pasaba.

―Dígale a su hijo que salga -le insiste, y la mujer, que teme una captura arbitraria, le responde que no.

La madre de Elías refuerza la barricada humana con un sillón roto que alguna vez pensó para evitar el ingreso o salida de los perros. Ella sabe que su hijo denunció a un policía, y hoy es ese hombre garante del respeto de la ley quien viene a amenazarle. Como la amenaza de forzarlo a marcharse de Nazareth no da frutos, El Diablo, desafiado por la resistencia de la mujer, sube la apuesta:

―Si no sale le voy a sacar perfil y lo voy a meter preso junto con todo y el teléfono ―le advierte.

Así explica El Diablo aquella potestad que algunos policías creen tener en medio de la atmósfera de suspensión de derechos ciudadanos y de estimulación de abusos policiales generada bajo la sombra del régimen de excepción.

“Sacarle perfil” a un ciudadano significa montarle un expediente policial con información falsa que hable de la pandilla o de la organización criminal a la que pertenece para así justificar su captura. Elías está a una nada de que El Diablo le cree esa biografía falsa.

―El teléfono no se lo estoy robando, pero no se lo voy a dar mientras él no salga…

El policía no piensa en otra cosa que no sea en lograr que Elías salga de su casa y ahora intenta persuadirlo con el anzuelo de recuperar el celular. Pero tiene que salir a traerlo él mismo, en este lugar solitario donde no hay cerca personas que puedan ayudarle a él o a su madre.

Elías no saldrá. Sabe que salir significaría la cárcel y probablemente la muerte en prisión, pero aquel hombre uniformado es persistente. Elías no soporta la tensión y rompe en llanto oculto detrás de la puerta, recostado sobre el quicio.

Después de largos minutos de insistencia, El Diablo se resigna a que, por esta vez, su prepotencia no saldrá victoriosa, pero advierte con claridad que Elías no podrá vivir ahí nunca más.



―Yo sé que lo voy a volver a ver… o si no, que se vaya a la mierda de aquí…

El Diablo se dispone a marcharse cuando escucha a un Elías lloroso, quien ha tomado valor para desafiar aquella lógica perversa:

―No me puede llevar porque yo no he hecho nada.

El Diablo sabe que Elías tiene razón, pero le expone inmediatamente cómo funciona un mecanismo plagado de arbitrariedades que, probablemente, sea el mismo gracias al cual el gobierno de Nayib Bukele ha apresado a uno de cada 100 habitantes de El Salvador en esta cruzada antiterrorista que para febrero de 2024 ya dura casi dos años y que para agosto de 2023 ya admitía el encierro de al menos 7 mil personas inocentes.

―Si yo quiero, aunque no tenga perfil ahorita, yo lo meto preso, porque yo sé bien lo que hago.

Cuando dice que él sabe bien lo que hace, no está diciendo que hace lo correcto, sino lo que su capricho le ordena. Y añade unos detalles que sugieren que las piezas del sistema están diseñadas para que toda la ilegalidad funcione como una máquina eficiente:

―Yo hago un informe dirigido al jefe de la DIC (División de Investigación Criminal) y él rápido, en el instante, me apoya.