Toda esta es la documentación que fue declarada como reservada bajo excusa del artículo 19, literal “e”, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Palomo, sin embargo, señala que parte de lo solicitado al Tribunal no entra en esa categoría, en cuanto a la auditoría del Registro Electoral del Voto en el Exterior y sobre la auditoría forense del voto en el territorio nacional.

“El argumento legal del Tribunal no es aplicable, porque la orden de inicio no es un informe de auditoría que está en trámite, es simplemente un documento donde se ordena el inicio de un proceso de auditoría, y eso no cambia. Una vez que se emite, queda notificado, ya no se modifica, es definitiva. En el caso del orden de inicio de auditoría forense el argumento es inaplicable”, explicó Palomo.

En el caso de las auditorías de voto electrónico, Palomo refiere que pidieron las tres auditorías que el TSE le encargó a la empresa CGTS Corp., dos de ellas son de la solución del voto electrónico y una del padrón electoral.

“La del padrón electoral no puedo creer yo que me digan que no la han concluido, si ya terminaron los dos procesos electorales, ¿cómo hicieron el desarrollo del proceso electoral sin haber hecho la auditoría del registro electoral?”, se pregunta Palomo.

Tras la falta de transparencia del TSE, los salvadoreños no sabrán qué originó las fallas logísticas y tecnológicas que fueron notorias en las elecciones presidenciales y durante el escrutinio final. Partidos políticos de oposición como Nuestro Tiempo y Vamos encontraron más de 60 irregularidades que se suscitaron durante todo el proceso, algunas hasta rayan en lo inverosímil y que a criterio de abogados y expertos electorales podrían restar validez y legalidad a los resultados.

Algunas de las más graves fueron las fallas en la transmisión de las actas al centro de procesamiento de datos del TSE, incongruencia entre las firmas del padrón electoral de quienes votaron versus las papeletas con votos, marcas con plumón y no con crayola como dispuso la autoridad electoral en los paquetes que repartió a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), imposición de los representantes de Nuevas Ideas para cambiar los votos nulos a favor de ese partido, son solo algunas de las ilegalidades que se observaron el día de las elecciones y posteriormente durante el escrutinio final que duró aproximadamente 8 días.

Tras los incidentes que se dieron en las elecciones presidenciales, la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, reconoció en conferencia de prensa del 3 de marzo de 2024, que hubo hallazgos en las auditorías y que acataron las recomendaciones para evitar replicar los errores en las elecciones de alcaldes y diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).