Mujeres exigen aumento al salario mínimo y respeto a sus derechos laborales en instituciones públicas

Sonia Urrutia, quien también es de Resistencia Feminista, aprovechó la ocasión para recordar la lucha de las mujeres en la historia y dijo que para honrar su legado habían llegado para marchar y denunciar las arbitrariedades del Gobierno de Bukele que afectan a la población femenina.

“Este día nos reunimos en total rechazo al gobierno, estamos conmemorando 90 años de lucha, donde la mujer ha venido desempeñando un papel en el desarrollo de la conquista de una mejor sociedad con igualdad de justicia. Es por eso que este día estamos alzando la voz ante todas las arbitrariedades que ha cometido este régimen, donde la mayor parte de mujeres nos vemos afectadas por políticas nefastas del gobierno”, expresó.

Por su parte, Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFFAPES) alzó su voz para denunciar la persecución del gobierno hacia líderes y lideresas. Cruz acusó al gobierno de crear casos sin pruebas para procesar a líderes y dañar su imagen.

“No les basta a las mujeres tener leyes, bastaría con cambios estructurales, culturales y educativos para que se respeten los derechos de todas. Se ha visto un retroceso, ya no existe una política en la defensa de los derechos de las mujeres. En ISDEMU no existe política, Ciudad Mujer la cerraron, proyectos a favor de las mujeres los cerraron. No basta con que digan que ‘las mujeres nos sentimos más seguras’. Hoy se cambió nada más el agresor, después de ser las pandillas ahora el agresor es el mismo Estado”, criticó Cruz.

La activista Cruz agregó que, en un hecho insólito, las diputadas del oficialismo son parte de quienes agreden a mujeres activistas y lideresas comunitarias: “Las diputadas del oficialismo son machistas, este gobierno misógino odia precisamente esto que estamos haciendo, donde las mujeres alzamos la voz y le vamos a demostrar aquí, todas unidas, que no le tenemos miedo, por más terror que quieran implementar, porque esto es el Gobierno de Bukele, un gobierno terrorista creador de terror, pero las mujeres hemos demostrado a lo largo de la historia que entre más represión más nos alzamos”, aseguró.

Cruz señaló que las organizaciones civiles son las que velan por los derechos de las mujeres, debido a que el Estado ha abandonado sus deberes y no las está protegiendo. En su cruzada contra las pandillas (luego de sostener un pacto con esas estructuras criminales), el gobierno ha dejado sin atender integralmente la violencia feminicida y sexual que además de las pandillas también es cometida por las parejas de las mujeres. También criticó el actuar de la primera dama de la República, Gabriela Rodríguez de Bukele, quien aborda los problemas de las mujeres bajo una perspectiva materna, como si la vida y sentido de las mujeres se redujera a esa función.

“Claro que sí, las mujeres tenemos instinto materno pero también trabajamos, también van a las maquilas, también sacan adelante este país en el tema económico. Somos el mayor porcentaje poblacional en este país y aún más en el sector informal”, señaló la activista.

A la marcha también asistieron las mujeres del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), quienes en esta ocasión se apoderaron del color rosa para visibilizar los casos de mujeres que han sido víctimas de injusticias cometidas por policías, militares y custodios de Centros Penales durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Según datos de la organización Socorro Jurídico Humanitario, las capturas arbitrarias en contra de mujeres, bajo el régimen de excepción, ascienden a más de 8,000.

“Hay muchas mujeres que han salido sin vida de los penales, dejando en orfandad a sus hijas e hijos, aumentando los niveles de vulnerabilidad y profundizando en la crisis de los cuidados. Exigimos justicia y libertad, porque no se vale que una mujer fallezca dentro un penal debido a una denuncia falsa y no se establezca justicia”, denunció el MOVIR. Socorro Jurídico ha documentado 218 muertes en centros penales, de los cuales 12 son mujeres.