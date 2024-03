Solo ocho mujeres serán alcaldesas en el periodo 2024-2027

Tan solo ocho mujeres estarán al frente de igual número de alcaldías en el periodo municipal que corresponde a 2024-2027. Esta reducida presencia femenina en roles de poder no es sorpresa para nadie en El Salvador. Históricamente, los partidos políticos no han fomentado ni facilitado los espacios para que las mujeres participen activamente y logren acceder a cargos de poder. Por eso, la Ley de Partidos Políticos establece en su artículo 38 la obligatoriedad de que, al menos, el 30 % de las candidaturas provengan de mujeres. Esa ley, sin embargo, se queda corta y no garantiza igualdad entre hombres y mujeres para participar en procesos electorales. La evidencia de eso es que las mujeres que ganaron una alcaldía, el pasado 3 de marzo, representarán solamente el 18 % de las 44 autoridades municipales, mientras que los hombres serán el 82 %.