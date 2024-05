No. La ley establece que no se anularán el Documento Único de Identidad de los ciudadanos, los pasaportes personales, licencias de conducir, ni cualquier otro documento de los salvadoreños o extranjeros emitidos legalmente; asimismo conservarán su validez, los plazos y obligaciones convenidos por los municipios transformados en distritos. Por lo que no es necesario que se saquen nuevos documentos.