Bukele promete "sanar" la economía y exige obediencia incondicional

En su primer discurso como dictador consolidado —ya que se quedó en el poder luego de controlar a la Asamblea Legislativa y descabezar a la Corte Suprema de Justicia para conseguir la reelección presidencial a pesar de que era inconstitucional— Nayib Bukele se vendió como el único “doctor” que puede “curar” todos los males que sufre El Salvador. Aseguró que ya se ocupó del “cáncer de las pandillas” y que ahora “sanará” la economía. A cambio, sólo espera que el pueblo salvadoreño confíe en su palabra, que no se queje de la “medicina amarga” que va a seguir recetando, que no pida transparencia, que no cuestione sus decisiones y que las defienda “sin titubear” de aquellos que son “enemigos del pueblo”.

La multitud que lo escuchaba en la parte de atrás del parque Gerardo Barrios, eufórica y acalorada bajo el sol ardiente de San Salvador, levantó su mano en señal de haber jurado lealtad y como muestra de someterse dócilmente a su voluntad.

En 35 minutos, Bukele reiteró su mensaje a la nación con dos ideas simples y claras, presentándolas de manera que cualquier persona, incluso las más despistadas, pudiera entenderlas. Primero, empleó una analogía en la que se autoproclamó como el “Doctor Milagro” capaz de sanar a su paciente: El Salvador.

“Ahora que ya arreglamos lo más urgente que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía. Y quizá en este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga”, sentenció y agregó la segunda idea: Para lograrlo se necesitan tres cosas: “La guía de Dios, el trabajo incansable del gobierno y que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen, sin titubeos; porque la oposición es numéricamente insignificante, pero rabiosa”.

Insistió en defenderlo y no explicó cuál es su plan o propuesta para “sanar” la economía salvadoreña, que es la preocupación más urgente de resolver para la población, según diferentes encuestas recientes.

En su mensaje, recordó a los expresidentes que le precedieron y aseguró que ninguno pudo resolver el “cáncer de las pandillas” y afirmó que por eso tuvo que hacerlo personalmente, como si fuera un doctor que aplica medicina amarga, pero efectiva.

“La sociedad salvadoreña es como una persona enferma aún, ha tenido múltiples enfermedades desde que nació. Problemas en economía, en salud, en educación, en infraestructura, en empleo, en vivienda y en una larga lista. Pero hace más de 30 años apareció una enfermedad más grave y más urgente: el cáncer de las pandillas, que se volvió en ese momento lo más urgente de resolver. Y todos recordamos eso. Ningún gobierno pudo combatirlo. Es más, la medicina que los gobiernos dieron sólo empeoró la enfermedad. La hizo más grave y más dolorosa”, agregó.

Lo que el dictador no dijo es cómo logró esta histórica reducción de asesinatos, aunque diversas investigaciones han mostrado que negoció con las diferentes facciones de las pandillas a cambio de bajar los índices de violencia. Incluso, funcionarios de su gobierno ayudaron a escapar del país a los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) que estaban encarcelados, tenían condenas pendientes y que Estados Unidos estaba solicitando su extradición para juzgarlos por crímenes cometidos en Norteamérica. Algunos de los funcionarios que les concedieron favores e incluso los ayudaron a huir son el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, y el director general de Centros Penales, Osiris Luna. El presidente de facto tampoco dijo que sus negociaciones con las pandillas se truncaron y que entonces tuvo que declararles la guerra a través de un régimen de excepción, que sigue vigente desde hace dos años, para desarticularlas. Bajo excusa e impunidad del régimen, la Policía y la Fuerza Armada han cometido una serie de graves violaciones a los derechos humanos, han capturado arbitrariamente a personas inocentes y han perseguido a las voces que piden justicia y transparencia a Bukele.

“Finalmente, cansado, pero todavía con un poquito de esperanza, esta persona fue con un octavo doctor, y este último le dijo que sí había cura, le dijo desde el primer día que tal vez iba a tener que tomar medicina amarga, pero que lo iba a curar de ese cáncer. El doctor le dio el tratamiento y el paciente siguió las instrucciones al pie de la letra, hasta que el cáncer desapareció. El cáncer había desaparecido prácticamente por completo, el paciente estaba curado”, prosiguió Bukele en su discurso.

Al igual que el pasado 4 de febrero, cuando ganó ilegalmente las elecciones presidenciales, Bukele pronunció su discurso desde el balcón del Salón Rojo del Palacio Nacional. Pero esta vez, en las ventanas de la izquierda era escoltado por el vicepresidente Félix Ulloa, mientras que a la derecha aparecía el Rey de España, Felipe VI. En el resto de las ventanas estaban los presidentes y jefes de Estado que llegaron a la investidura inconstitucional, desde Marruecos, Belice, Guinea Ecuatorial, Ecuador, Argentina, Kosovo, Paraguay, Honduras y Costa Rica.