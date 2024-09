La "ideología de género": uno de los enemigos imaginarios del bukelismo

Ante las denuncias públicas de retrasos en las reivindicaciones y atropellos a los derechos humanos de la población LGBTIQ+, Nayib Bukele ha reaccionado señalando a las defensoras, de forma despectiva, como promotoras de una “ideología de género” que amenaza “los valores de la familia tradicional”; dejando claro, por lo tanto, que esa “ideología” debe combatirse como si fuera un “enemigo del pueblo”. Con este discurso, el mandatario se ha sumado a los religiosos y a la gente de la derecha más conservadora del país, quienes difunden la misma narrativa para desprestigiar la lucha de la población LGBTIQ+ por la reivindicación de sus derechos.

Wendy Castillo, del Movimiento Ampliado LGBTIQ+, explicó que ver una amenaza en la “ideología de género” no tiene sentido, ya que “ese es un término manipulado para generar miedo y rechazo” y que en realidad no existe tal cosa. Es, en el fondo, una desinformación que difunden deliberadamente algunos religiosos y gente de extrema derecha que discriminan y obstaculizan la reivindicación de derechos.

“La ideología de género no existe. Entre más utilicemos la palabra ideología de género, le estamos dando validez a algo que no lo tiene, porque una ideología es algo que se impone. No podemos hablar de ideología cuando estamos hablando de género, y el género es algo que se puede percibir. Cuando a una niña del área rural o urbana se le imponen tareas de cuidado y a los niños se les da la oportunidad de jugar y estudiar, estamos viendo desigualdades de género, no ideologías”, dijo Castillo a GatoEncerrado.

Según un artículo de la organización Ecofeminista de Buenos Aires, el término “ideología de género” surgió en la década de 1990, utilizado inicialmente por la Iglesia católica como instrumento para desacreditar las políticas que buscan la igualdad de género y los derechos reproductivos, calificándolas como amenazas a las estructuras familiares tradicionales y a los valores culturales. Desde entonces, comenzó un largo debate en torno al género que actualmente sigue influyendo en la agenda de derechos humanos a nivel internacional.

Katherine Flores, Coordinadora del Eje de Cuerpos Diversos y Sexualidades de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, expuso a GatoEncerrado que, a diferencia de la “ideología de género”, lo que sí existe es la teoría de género.

“En el contexto actual, el gobierno llama ‘ideología de género’ a la teoría de género, o a lo que nosotras en el movimiento feminista llamamos perspectiva de género. Esto permite hacer un análisis más múltiple y con más características, no solo desde una teoría, sino que contextualiza a la persona desde todos sus ámbitos de desarrollo. No es lo mismo hablar de ideología de género, porque esa es una frase inventada de los grupos fundamentalistas y difundida por el actual gobierno para ejercer una cortina de humo alrededor de otras situaciones que están pasando en el país”, explicó Flores.

Para Castillo y Flores, la retórica de la “ideología de género” promovida por Bukele no es más que una estrategia utilizada en sus discursos para avivar sentimientos de odio y rechazo hacia los temas de género y diversidad sexual. Las defensoras también señalan que al deslegitimar estas luchas por la igualdad y la justicia, el Gobierno Bukele no solo obstaculiza el camino hacia una sociedad salvadoreña más inclusiva y equitativa, sino que también contribuye a perpetuar la discriminación y la violencia contra grupos vulnerables en El Salvador, dificultando así la construcción de un futuro en el que todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación, independientemente de su género u orientación sexual.