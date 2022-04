Régimen paraliza la lucha ambiental

Daños colaterales en proyectos

El régimen de excepción también está limitando el trabajo de organizaciones sociales para desarrollar proyectos de agroecología, gallinas ponedoras y talleres de formación, según contaron dos lideresas de los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán.

Una de las lideresas, quien tiene 24 años de trabajar con comunidades en Ahuachapán, relató a GatoEncerrado sobre los constantes interrogatorios a la que es sometida cuando ella se dirige a monitorear 40 proyectos de huertos colectivos y familiares.

“Yo viajo de una comunidad a otra y varias veces la Policía me ha detenido. Yo viajo porque monitoreo los huertos de las comunidades. Las medidas de excepción no le ha permitido realizar el trabajo territorial con más libertad”, contó.

La lideresa agregó que las medidas del régimen de excepción le imposibilita reunirse con los habitantes beneficiarios del proyecto de agroecología, que en su mayoría son personas que viven en comunidades rurales.

“Afecta a los beneficiarios. Las personas más pobres nos hacen preguntas como: ¿Qué podemos hacer con los huertos?, ¿Qué nos recomiendan? Eso no se está haciendo. Para eso hay que reunirlos para darle el asesoramiento”, explicó la lideresa.

Situación similar están pasando las comunidades del municipio de Cuisnahuat, en Sonsonate. El régimen de excepción detuvo un proyecto de granjas de gallinas que iba dirigido a más de 50 mujeres y que empezaría en abril de este año.

“Con la gente que tiene necesidad no podemos hacer nada por ellos. Incluso, íbamos hacer un diagnóstico de cómo estaba la gente para que pueda recibir el proyecto. Eso no hemos logrado hacer porque no hay papeleo del diagnóstico por toda la situación en la que estamos”, lamentó una integrante de la Asamblea Popular de Cuisnahuat.

Además, el régimen ha limitado el trabajo de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes). La organización ejecuta proyectos de memoria histórica, defensa ambiental e incidencia comunitaria en siete departamentos del país.

Lorena Martínez, presidenta de Cripdes, explicó a GatoEncerrado que las medidas de excepción no les ha permitido desarrollar un mural de memoria histórica en el municipio de Tecoluca, San Vicente. Además, denuncian la persecución y difamación de un líder comunitario de ese mismo municipio.