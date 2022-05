Katherine fue capturada mientras estudiaba y atendía la tienda, según relata su madre

Katherine Nayeli Serrano Guarón, estudiante de primer año de Diseño Gráfico de la Universidad Andrés Bello de Chalatenango, se encontraba en su casa, en el barrio La Sierpe, en Chalatenango, atendiendo una pequeña tienda y a la vez haciendo una tarea cuando pasó un grupo de 15 soldados y le pidieron que saliera y les mostrara el Documento Único de Identidad (DUI). Eso ocurrió al rededor de la 1:30 de la tarde, del pasado 5 de mayo, según relató su madre Marina Guarón.

Marina contó a GatoEncerrado que unas horas había regresado del mercado y le pidió a su hija, de 21 años de edad, que atendiera el negocio mientras preparaba el almuerzo. Por alguna razón, Marina y su esposo Gilberto Serrano decidieron subir a la planta alta de la casa y observaron que Katherine estaba en la calle con los soldados.

Marina salió a preguntar qué estaba pasando. Su hija le respondió que los soldados le pidieron que saliera y les mostrara su identificación. Marina observó que uno de los soldados se alejó con el documento y 10 minutos después se acercó y les informó se llevarían a Katherine a la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC), para que declarara.

Un soldado les dijo que podían acompañar a la joven para escuchar la declaración; no obstante, al llegar a la delegación no les permitieron ingresar.

A las 5 de la tarde, un oficial de la Policía salió a decirles que le llevaran ropa blanca y artículos personales a Katherine, porque quedaría detenida. Los padres cuestionaron las razones, pero no obtuvieron explicaciones.

Después, Marina se enteró que a Katherine la estaban acusando del delito de agrupaciones ilícitas y tenencia de droga.

“Primero nos dijeron que el delito que a ella se le atribuía era agrupaciones ilícitas. Luego estaban diciendo que ella tenía droga ¿cuál droga? si a ella no le han encontrado nada (…) No la han encontrado con nadie, ni con un grupo de personas”, sostuvo la madre de la joven.

Marina supo que Katherine fue llevada a la Procuraduría General de la República (PGR) el 6 de mayo, para la asignación de un abogado público. La familia, sin embargo, decidió contratar a un abogado privado.

Desde el 10 de mayo, la joven está privada de libertad en cárcel de mujeres, en Ilopango, donde Marina a ido cuatro veces y en una ocasión ha podido comprarle alimentos.

“Estoy pensando en ir a dejar otro paquete el día jueves (2 de junio), para que por lo menos ella tenga aunque sea algo para que esté comiendo, porque no se sabe qué clase de alimentación les dan, y ella padece mucho de la gastritis”, sostuvo Marina.

La audiencia inicial contra Katherine se realizó el 20 de mayo, pero el abogado les informó que la resolución del juez sería entregada 15 días posteriores a la audiencia.

“Nosotros estamos esperando el fallo del juez para poder presentar la apelación. Porque en vista de que ya no me la dejaron salir en la primera audiencia, pues entonces vamos a apelar. No es justo que alguien que no debe nada y que no tenga nada que estar pagando ahí adentro, esté metido ahí”. expresó.

Durante el Régimen de Excepción las autoridades han capturado a más de 35,000 personas. Según la Fiscalía General, más de 23 mil personas han sido enviadas a prisión preventiva.

Diferentes organizaciones han atendido casi mil denuncias por violaciones a derechos humanos.