Atención a víctimas de desapariciones en pausa por el régimen de excepción

Elizondo hizo un llamado a las autoridades de parte de los familiares de personas desaparecidas para que no se deje de priorizar los casos de desaparición. Desde el Bloque pidieron que se fortalezca tanto técnica como presupuestariamente a las instituciones del Estado encargadas de atender este fenómeno. Además pidieron que se trabaje de las manos con las familias y se cambie la forma de atención de los familiares. Señalaron que muchas de ellas pasan día y noche buscando a sus familiares, exponiéndose a todo tipo de peligros.

Las familias de desaparecidos también han pedido una reunión con el jefe de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía y con el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, pero hasta la fecha no han tenido respuesta.

Eneida Abarca enumeró algunos casos que siguen sin respuesta, incluyendo el de su hijo, Carlos Ernesto Santos Abarca un joven estudiante universitario que desapareció el 1 de enero de 2022.

“Demandamos a la fiscalía una mayor empatía, porque es totalmente pasivo, nunca me imaginé que el sistema de la Fiscalía y la Policía fuera tan pasivo, apático, no tienen nada de empatía. Como a ellos no les pasa, ven con una total indiferencia todo el tema de desaparecidos”, declaró Abarca a la radio YSUCA.

PDDH ha recibido 1,931 durante régimen de excepción

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, dijo que la entidad ha mantenido un plan nacional de verificación desde el inicio del régimen de excepción.

Tobar reportó que durante los primeros dos meses del régimen han recibido 1,931 denuncias. De estas, 1,114 corresponden al segundo mes del régimen.

“Aunque partimos de la aplicación del principio de buena fe, estamos obligados a investigar cada denuncia recibida por lo que estamos investigando y documentando cada una de ellas. Todas esas denuncias tienen calificaciones jurídicas preliminares que están sujetas a comprobación, hasta que concluyamos las investigaciones que podremos decir si existió o no la violación denunciada”, dijo Tobar.