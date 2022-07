La falta de aprobación de una Ley de Identidad de Género obstaculiza la posibilidad de que las personas trans puedan gozar, sin discriminación, de sus derechos de servicios de salud, acceso al empleo, atención en las instituciones bancarias y emisión del voto. Así concluyeron las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Comcavis Trans, en el informe titulado “Solo queremos salir adelante”. Necesidad de reconocimiento legal de la identidad de género en El Salvador.

Según el informe, la mayoría de las personas trans dijeron que sufren discriminación en los establecimientos públicos de salud, debido a que sus documentos no coinciden con su identidad de género. Por eso, no acuden a pasar consulta y se automedican o esperan a estar extremadamente enfermas.

“Al llegar (al hospital) tenía el rostro morado. Cuando empezaron a tomar mis datos y se dieron cuenta de que soy trans, empezaron los problemas. El personal se reía de mí. Para darme los resultados de las pruebas, dijeron todito mi nombre completo frente a todos los demás pacientes. Por eso no voy al hospital público”, relató Carlos H., un hombre trans de 28 años que acudió al Hospital Rosales.

Algunas personas trans entrevistadas también relataron situaciones de discriminación en el empleo. En algunos casos, el trato discriminatorio solo empezó cuando los empleadores se dieron cuenta que las personas entrevistadas eran trans, mientras que otros empleadores les dijeron expresamente que no las contratarían por ser transgénero.

Por esa razón algunos entrevistados se dedican a trabajos informales o los han ejercido en algún momento, a pesar de estar capacitados para asumir el cargo en el sector formal.

Las personas trans también aseguraron que sufrieron discriminación en las instituciones financieras cuando fueron a retirar remesas o solicitaron préstamos.

Gabriela M., una mujer trans, contó que un empleado no quería entregarle el dinero argumentando que no era la persona del documento. “Dijo: No puedo dárselo, no es el titular de este documento”. Les expliqué que sí era yo. Llamaron al gerente y la cuestión se pudo resolver, pero es un problema que mi documento de identidad no tenga mi nombre. Siempre sucede lo mismo”, comentó.

El informe señala que si bien en los últimos años se ha facilitado el ejercicio del voto para las personas transgéneros, dos mujeres trans sostuvieron que no se les permitió votar porque su documento de identidad no coincidía con su identidad y expresión de género; mientras que otras personas trans dijeron que sí pudieron votar, pero les hicieron cuestionamientos por sus documentos de identidad.

El informe, además, señaló que desde que Nayib Bukele llegó al poder se han frenado iniciativas de inclusión de la población LGBTIQ+ que habían sido implementadas por gobiernos anteriores. “Pequeños avances” Por otra parte, las organizaciones destacan como “pequeños avances legales” los casos de dos mujeres trans que lograron obtener su Documento Único de Identidad (DUI) con su identidad de género. También reconocen como avance la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó a la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, reformar la Ley del Nombre para que las personas trans puedan cambiar su nombre de acuerdo a su identidad y expresión de género, la cual no se ha cumplido.

La organización Human Rights Watch solicitó reunirse con representantes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Cultura, y del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Tribunal Supremo Electoral para exponer los hallazgos, no obstante, según la organización solo el RNPN aceptó reunirse.